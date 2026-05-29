La UE condena el ataque iraní con drones a Kuwait, que representa una «grave amenaza»

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Bruselas, 29 may (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este viernes los ataques iraníes con misiles y drones contra territorio de Kuwait, lo que consideró una «grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región» y pidió a Irán que cese sus ataques a países del Golfo.

«La UE condena enérgicamente el último ataque de Irán contra el Estado de Kuwait, que viola su soberanía de acuerdo con el Derecho Internacional, y reitera su plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Kuwait», se lee en un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

El bloque comunitario exigió además «el pleno respeto del derecho internacional por todas las partes, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario» e instó a Irán a «cesar sus ataques contra los Estados del Golfo y Jordania» según se recoge en la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Estado Mayor del Ejército kuwaití informó en un comunicado que las «defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones», sin especificar qué zona fue atacada del país del golfo Pérsico ni dar más detalles, que el Ministerio de Exteriores identificó posteriormente como ataques iraníes. EFE

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