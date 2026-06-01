La UE condiciona las relaciones con Irán a futuras discusiones sobre su «arsenal nuclear»

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Islamabad, 1 jun (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, advirtió este lunes de que cualquier entendimiento entre Teherán y Bruselas tiene como condición un «debate profundo» sobre arsenal nuclear iraní, al tiempo que celebró los avances en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Existe ahora una generosa apertura diplomática para prorrogar el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. No obstante, cualquier entendimiento temporal entre nosotros e Irán debe ir seguido de conversaciones más profundas sobre el arsenal nuclear de Teherán y otras cuestiones críticas», declaró Kallas durante una visita oficial en Pakistán.

Kallas, quien viajó al país asiático en el marco del octavo Diálogo Estratégico Pakistán-UE, ofreció la ayuda de la Unión Europea (UE) para alcanzar una «solución sostenible» en torno al programa nuclear iraní, el cual ha sido uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones entre Irán y EEUU.

«Aportamos influencia económica, una experiencia nuclear arduamente adquirida, relaciones de larga data con socios de todo el Golfo y un diálogo directo con el propio Irán», declaró la también alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad.

La funcionaria añadió que garantizar la perdurabilidad de cualquier acuerdo futuro es uno de los objetivos de Bruselas, ya sea mediante «operaciones marítimas, incentivos económicos que respalden la estabilidad a largo plazo u otras iniciativas en esta región».

Durante su visita a Islamabad, Kallas celebró el papel de Pakistán como mediador en un conflicto que ya se extiende por más de tres meses.

«Sus esfuerzos diplomáticos han contribuido a evitar el regreso de una guerra a gran escala en varias ocasiones; y dichos esfuerzos son ampliamente reconocidos y valorados en toda Europa», declaró la vicepresidenta europea.

A finales de la semana pasada, se informó que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque. EFE

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