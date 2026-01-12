La UE confirma la rúbrica el sábado del tratado con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen firmará el sábado 17 de enero el tratado de libre comercio con el Mercosur, anunció el brazo ejecutivo de la Unión Europea.

La UE autorizó el viernes este importante acuerdo comercial con el bloque sudamericano, pese a la oposición de varios países, entre ellos Francia.

Tras más de 25 años de negociaciones, este acuerdo es considerado por sus partidarios como esencial para estimular las exportaciones, apoyar la economía del continente y reforzar las relaciones diplomáticas en un contexto de incertidumbre mundial.

El acuerdo provocó protestas de los agricultores que temen un flujo de carne bovina y otros productos baratos provenientes de Sudamérica.

El ministro argentino de Relaciones exteriores, Pablo Quirno, ya había anunciado que el acuerdo sería firmado el sábado próximo.

