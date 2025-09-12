La UE convocó a diplomáticos de Rusia y Bielorrusia tras violación de espacio aéreo polaco

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) convocó el jueves a los representantes diplomáticos de Rusia y Bielorrusia ante el club comunitario tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles, según indicó este viernes una portavoz de la Comisión Europea (CE).

«Hemos convocado a los representantes ruso y bielorruso ayer en reuniones separadas en relación con esta violación», declaró la portavoz de Exteriores de la CE Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.

Fuentes comunitarias precisaron que los convocados a los encuentros fueron los encargados de negocios de Rusia y de Bielorrusia. En el caso de Rusia, asistió Karen Malayan.

Hipper añadió que en las reuniones se trasladó la «fuerte condena» de la UE por la violación del espacio aéreo polaco y también se recordó el hecho de que Moscú sigue llevando a cabo la guerra contra Ucrania y que «esta es una senda de escalada que daña a civiles y también a infraestructuras civiles».

«Por nuestro lado, expresamos el mensaje de que seguiremos apoyando a Ucrania y también incrementaremos el coste sobre Rusia», dijo Hipper.

En la noche del martes al miércoles varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania. EFE

