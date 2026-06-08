La UE crea el número 116 006 para asistir a víctimas de delitos en toda la Unión

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Bruselas, 8 jun (EFE).- El Consejo de la UE ratificó este lunes la reforma de las normas europeas de protección de las víctimas de delitos, que incluye la creación de una línea de ayuda gratuita, accesible desde cualquier país de la Unión, a través del número único 116 006.

La línea permitirá a las víctimas acceder a información sobre sus derechos, recibir apoyo emocional o ser derivadas a la policía y otros servicios especializados.

La reforma también facilitará asistencia jurídica para mejorar la participación de las víctimas en procesos penales y agilizar la obtención de indemnizaciones.

Además, en casos de delito doloso violento, los Estados miembros podrán adelantar total o parcialmente la indemnización concedida si el agresor no la abona en un plazo razonable.

«Las víctimas merecen una protección firme de sus derechos y un apoyo efectivo. Nadie debería tener que afrontar las secuelas de un delito en soledad», valoró en un comunicado Costas Fytiris, ministro de Justicia y Orden Público de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

La nueva directiva obliga también a los Estados miembros a hacer más accesibles los servicios de denuncia y presentación de pruebas mediante canales digitales, y a garantizar que los servicios de apoyo se adapten a los menores, con apoyo emocional especializado y la posibilidad de grabar sus declaraciones en vídeo.

«El procedimiento de denuncia debe hacerse más eficaz para mejorar la prevención de los delitos y funcionar como elemento disuasorio frente a posibles agresores», según el texto aprobado.

La norma prohíbe asimismo revelar al agresor los datos de contacto de la víctima, salvo cuando sea estrictamente necesario para el ejercicio de los derechos de defensa.

El 116 006 se suma a otros números armonizados a escala europea: la línea de ayuda a la infancia (116 111), la de menores desaparecidos (116 000) y la de víctimas de violencia contra las mujeres (116 016).

Entre los perfiles de víctimas con necesidades específicas contemplados en la norma figuran las víctimas de violencia sexual, violencia de género, trata de seres humanos, delincuencia organizada, delitos de odio, terrorismo, tortura, desaparición forzosa y genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las víctimas con discapacidad o en situación de explotación. EFE

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