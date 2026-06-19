La UE creará nuevas herramientas para enfrentar la avalancha de exportaciones de China

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Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron el jueves que el bloque debe desarrollar medidas de defensa comercial más sólidas para frenar el aumento de las exportaciones chinas, al tiempo que buscan un «diálogo constructivo» con Pekín.

Existe un consenso cada vez mayor sobre la excesiva dependencia que la UE tiene de China, y Bruselas teme que esto la haga vulnerable a posibles presiones y perturbaciones en las cadenas de suministro.

El déficit comercial de bienes del bloque de 27 naciones alcanzó alrededor de 360.000 millones de euros (unos 413.000 millones de dólares) el año pasado, lo que significa que las exportaciones chinas superaron ampliamente a las de la UE.

Durante una cena de dos horas en Bruselas, los líderes europeos analizaron cómo abordar el desequilibrio y si el bloque necesitaba reforzar su arsenal comercial.

Tras concluir las conversaciones la madrugada del viernes, un funcionario de la UE indicó que los dirigentes encargaron a la Comisión Europea que continúe entablando «un diálogo constructivo» con sus «principales socios económicos», aunque no mencionaron directamente a China.

También le pidieron al órgano ejecutivo «que desarrolle y, en su momento, complemente el conjunto de herramientas en el ámbito de la defensa comercial», señaló el funcionario.

Asimismo, que se asegure de que la UE cuenta con «todos los instrumentos que necesita para defender sus intereses y reducir riesgos», agregó.

El funcionario de la UE no hizo comentarios sobre cómo serían esos nuevos mecanismos.

Si bien las capitales de la UE coinciden en un diagnóstico común, las posiciones difieren en cuanto a la solución, y varios dirigentes habían pedido el jueves que el diálogo fuera una prioridad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adoptó un tono más conciliador que sus homólogos antes de la cena.

«Necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y necesitamos tender puentes tanto con grandes economías, potenciales aliados como es China, o con tradicionales aliados como es el caso de Estados Unidos», dijo Sánchez a los periodistas.

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