La UE culmina el procedimiento para aprobar el préstamo a Ucrania y más sanciones a Rusia

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Bruselas, 23 abr (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) completó este jueves el procedimiento interno para otorgar definitivamente el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

Ya el jueves, los embajadores comunitarios habían dado su visto bueno a estas decisiones después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones, pero hasta que no ha concluido hoy el plazo del procedimiento escrito no han quedado validadas jurídicamente.

«Prometido, cumplido, implementado. La estrategia de la UE para lograr una paz justa y duradera en Ucrania se basa en dos pilares: fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia», indicó en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que, «mientras Rusia intensifica su agresión, nosotros redoblamos nuestro apoyo a la valiente nación ucraniana, permitiendo que Ucrania se defienda y ejerciendo presión sobre la economía de guerra de Rusia».

«Ahora pasaremos a actuar con rapidez en ambos frentes», enfatizó.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidió ahora «actuar con urgencia para hacer llegar estos fondos donde más se necesitan. Ucrania necesita este apoyo sobre el terreno ya».

«Junto con el vigésimo paquete de sanciones, esta decisión es importante para defender la seguridad europea y para lograr una paz justa y duradera», agregó.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciase en la víspera la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Orbán vinculaba ambos vetos.

Orbán, que el pasado 12 de abril perdió las elecciones frente al opositor Peter Magyar y dejará el poder tras dieciséis años al frente del Ejecutivo, se había comprometido en diciembre pasado con sus homólogos de la UE a aprobar el paquete de ayuda a Ucrania tras obtener garantías de que Budapest no tendría que participar del mismo.

Sin embargo, en vísperas de unos comicios a los que concurrió con la oposición a Ucrania como principal argumento de campaña, el líder ultraconservador dio marcha atrás y anunció que no aprobaría el préstamo hasta que Kiev reparase el oleoducto, algo que irritó a sus socios y a las instituciones comunitarias.

Magyar ya había anunciado tras su victoria que levantaría el veto a la ayuda, aunque finalmente no ha hecho falta esperar a que forme un Gobierno con plenas funciones.

El Consejo ha aprobado en concreto la enmienda al Marco Financiero Plurianual que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados para financiar el préstamo, el último elemento que faltaba por aprobar para poner en marcha la ayuda.

A la espera de este visto bueno definitivo, el Ejecutivo comunitario ya había estado trabajando en la articulación de las mismas de modo que el primer desembolso a Kiev pueda producirse durante el segundo trimestre del año.

Junto a Eslovaquia, Hungría bloqueaba también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, que contempla un veto a los servicios marítimos a los petroleros rusos e incluye sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a este país.

La Comisión Europea había propuesto originalmente estas medidas restrictivas el 6 de febrero, con el objetivo de que estuvieran acordadas de cara al cuarto aniversario del inicio de la invasión, para el que los líderes de las instituciones se desplazaron a Kiev el 24 de febrero, pero finalmente no fue posible por el veto de Budapest y Bratislava. EFE

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