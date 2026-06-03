La UE da el primer paso para liderar el mercado de la inteligencia de datos oceánicos

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Bruselas, 3 jun (EFE).- Bruselas anunció este miércoles la adopción de OceanEye, una iniciativa que busca posicionar a la Unión Europea (UE) como principal proveedor mundial de inteligencia en la observación oceánica, a través de un enfoque estructurado para superar la actual fragmentación.

Entre otras cosas, esos datos servirán para evaluar mejor los riesgos ligados a los fenómenos meteorológicos extremos, proteger mejor las costas, diseñar estrategias de conservación eficientes o lograr objetivos de seguridad marítima.

Los comisarios europeos de Innovación, Ekaterina Zaharieva, y de Pesca, Costas Kadis, explicaron en rueda de prensa los objetivos de ese plan, que aunará todos los recursos existentes en la actualidad para crear un sistema oceánico digital en la UE.

En particular, se prevé desarrollar un Sistema Oceánico Digital Europeo que incluirá el servicio de satélites Copernicus Marine Service, la iniciativa EMODnet para recopilar y armonizar datos sobre mares y océanos y el portal europeo WISE Marine y WISE Freshwater, facilitando un punto de acceso único a datos oceánicos y conocimientos marinos de alta calidad.

También incluirá al llamado «Gemelo Digital Europeo del Océano», que estará plenamente operativo en 2030 y permitirá monitorizar en tiempo real y hacer una modelización predictiva para la formulación de políticas y la industria.

La comisaria Zaharieva indicó que se comenzará desarrollando «la próxima generación de tecnologías europeas de observación oceánica». En ese contexto, se destinarán 50 millones de euros del programa Horizonte Europa para impulsar la capacidad global de observación, a los que se sumarán 12 millones para sistemas de datos y 30 millones para las mejores empresas emergentes de tecnología avanzada.

Por su parte, el comisario de Pesca señaló que OceanEye representa «una oportunidad económica y geopolítica fundamental para que la UE lidere el camino en tecnología avanzada, investigación, recopilación de datos y economía azul».

El objetivo es mejorar la coordinación entre los Estados miembros, los organismos de investigación y la industria, y apoyar la contribución de la UE al sistema mundial de observación oceánica.

Los detalles de la iniciativa se presentarán en la propuesta de Ley Oceánica a finales de este año.

Aunque los océanos cubren el 70 % de la tierra, solo el 5 % ha sido explorado y mapeado.

La observación oceánica, apuntó la Comisión Europea en un comunicado, «es fundamental para la protección y restauración de los océanos, la predicción climática, las actividades de la economía azul, como la pesca y la acuicultura, la energía marina y el transporte marítimo, así como la seguridad y la defensa marítimas».

OceanEye pretende superar las deficiencias existentes mediante un enfoque de gobernanza estructurado, mejorando la coordinación entre los Estados miembros, los organismos de investigación y la industria, y apoyando la aportación de la UE al sistema mundial de observación oceánica.

Bruselas aspira a que OceanEye contribuya al 35 % del sistema global de observación oceánica y asegure el 35 % del mercado de tecnologías de observación oceánica para 2035.

Además, la UE pondrá en marcha una Alianza Internacional para fortalecer el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, abordando las deficiencias críticas en regiones con escasa vigilancia en el hemisferio sur, el Ártico, las profundidades marinas y las zonas costeras, por ejemplo. EFE

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