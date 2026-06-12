La UE da luz verde al margen fiscal adicional para que España eleve el gasto en defensa

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Luxemburgo, 12 jun (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron este viernes luz verde a la flexibilidad presupuestaria que solicitó España para que parte del aumento del gasto público en seguridad y defensa sea excluido del cálculo del déficit hasta 2028, informaron a EFE fuentes comunitarias.

Los Veintisiete han respaldado así la conclusión a la que llegó la Comisión Europea a mediados de mayo en una decisión en la que se permite a España «desviarse y exceder las tasas máximas de crecimiento del gasto neto» entre 2025 y 2028.

Así, España podrá saltarse la senda fiscal que pactó con las instituciones europeas en 2024 sin que se abra un expediente sancionador por hacerlo, siempre y cuando el exceso del gasto en seguridad y defensa con respecto a 2024 no sea superior a un 1,5 % del PIB.

Aunque España solicitó activar esta «cláusula de escape» este año, se aplicará retroactivamente y esto permite excluir el aumento del gasto en defensa que el país acometió en 2025, de una décima, que le hizo pasar del 0,9 % al 1 % del PIB según la definición de Eurostat (más restrictiva que la que utiliza la OTAN).

Para 2026, el Ejecutivo comunitario prevé que el gasto en defensa de España se eleve al 1,2 % del PIB, por lo que del presente ejercicio quedarían excluidas dos décimas del cálculo del déficit cuando en 2027 se analicen las cuentas españolas.

Bruselas ha aceptado recientemente que esta flexibilidad se pueda utilizar también para excluir del déficit parte del gasto en seguridad energética (hasta un 0,3 % anual y un 0,6 % hasta 2028) aunque las instituciones europeas todavía están definiendo los detalles de esta decisión.

En cualquier caso, España ha comprometido a adoptar las medidas necesarias una vez expire dicha flexibilidad para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas y acomodar un gasto en defensa que será «estructuralmente» mayor, explica Bruselas en la decisión que aprobó la flexiblidad.

En el mismo documento, la Comisión advierte de que la deuda y el déficit públicos aumentarán 1,5 puntos y 1,1 puntos respecto al PIB, respectivamente, si España utiliza todo el margen fiscal que concede la cláusula de escape, un escenario que «requeriría probablemente un ajuste fiscal adicional tras el período.

Plan de recuperación revisado

Por otro lado, los Veintisiete también han avalado los cambios remitidos por España sobre su plan de recuperación y resiliencia, lo que en la práctica reinicia la evaluación por parte de la Comisión Europea del sexto y penúltimo desembolso, que asciende a 6.500 millones.

La mayoría de las modificaciones del plan revisado (59 de 62) están justificadas por la necesidad de «aplicar mejores alternativas que permitan reducir la carga administrativa (…) sin dejar de cumplir con las finalidades perseguidas por las medidas».

Además, elimina una medida sobre digitalización e innovación de empresas por «falta de demanda» y los recursos asociados a ésta se destinarán a aumentar el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por otro lado, tras las sentencias de la Justicia europea que tumbaron el complemento de maternidad en las pensiones de las mujeres, la medida asociada es sustituida por otras dos actuaciones relacionadas con la igualdad de género: la entrada en vigor de la ley orgánica de representación paritaria y la creación del Consejo Asesor de Brecha de Género.

Finalmente, se amplía el plazo de ejecución del hito sobre campañas y actuaciones en el ámbito de la salud pública porque ya no era «factible» cumplirlo en el previsto por «la necesidad de seguir procedimientos de verificación más prolongados pero más propicios para alcanzar los objetivos de la medida». EFE

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