La UE dará a Ucrania otros 1.400 millones en beneficios de los activos rusos sancionados

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Bruselas, 5 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este miércoles que enviará a Ucrania otros 1.400 millones de euros procedentes de beneficios extraordinarios generados por los intereses de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia (RSB), a causa de las sanciones comunitarias a Moscú por la invasión de su país vecino.

La Comisión Europea informó en un comunicado de que se trata de la quinta transferencia de este tipo, tras un cuarto tramo de otros 1.400 millones de euros entregado el pasado marzo.

En este caso, el desembolso cubre los ingresos acumulados durante el primer semestre de 2026.

Aunque los activos rusos permanecen bloqueados, el Ejecutivo comunitario recordó que «los intereses generados por los saldos de efectivo no pertenecen a Rusia», por lo que propuso destinarlos a apoyar a Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que esta última transferencia de 1.400 millones de euros «apoyará la continua resistencia de Ucrania contra la guerra ilegal de Rusia».

«Rusia debe pagar por la destrucción que ha causado. Y estamos utilizando los ingresos de los activos rusos inmovilizados para asegurarnos de que lo haga», añadió.

El Ejecutivo comunitario precisó que el 95 % de los ingresos se destinará a apoyar a Ucrania a través del Mecanismo de Cooperación para Préstamos a Ucrania y el 5 % a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

El mecanismo proporciona asistencia que no es reembolsable para ayudar a Ucrania a devolver el préstamo de asistencia macrofinanciera de la UE, así como los préstamos bilaterales de países del G7, en el marco del mecanismo.

La Comisión Europea cifró el apoyo total en forma de préstamos a través de este mecanismo en 45.000 millones de euros.

Desde su inmovilización, los activos rusos han generado un total de 8.000 millones de euros en beneficios inesperados. EFE

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