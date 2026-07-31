La UE debe considerar excluir a España del acuerdo de Schengen, defiende Dinamarca

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Copenhague, 31 jul (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defendió este viernes que la Unión Europea (UE) estudie todas las opciones tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos a la ciudad española de Ceuta, entre ellas excluir a España del Tratado de Schengen.

«Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen», señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Frederiksen resaltó que la migración incontrolada es una «amenaza» contra Europa y contra Dinamarca y enfatizó la importancia de mantener el control de las fronteras externas de la UE. EFE

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