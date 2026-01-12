La UE debería considerar crear una fuerza militar conjunta, propone el comisario de Defensa

Los países de la UE deberían considerar el lanzamiento de una fuerza militar conjunta para eventualmente reemplazar a las tropas estadounidenses en Europa, dijo este domingo el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

El alto funcionario lituano planteó la creación de una «fuerza militar europea» poderosa y permanente de 100.000 efectivos como una posible opción para proteger mejor el continente.

La propuesta es mencionada nuevamente después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado los temores entre los aliados de la OTAN sobre la real fiabilidad de Washington, al insistir con apoderarse de Groenlandia.

Las dudas sobre el compromiso de Trump con Europa ya han impulsado a los países a redoblar esfuerzos para reforzar sus ejércitos.

Las ideas sobre establecer un ejército europeo central han circulado durante años, pero en gran medida no han logrado avanzar.

Estados Unidos ha instado a los países europeos a asumir cada vez más la responsabilidad de su propia seguridad y ha planteado la posibilidad de trasladar fuerzas desde Europa para centrarse en China.

Kubilius también abogó por la creación de un «Consejo de Seguridad Europeo», que incluya el Reino Unido y pueda tomar decisiones sobre su propia defensa con mayor rapidez.

«El Consejo de Seguridad Europeo podría estar compuesto por miembros permanentes clave, junto con varios miembros rotativos», señaló.

El comisario europeo de Defensa añadió que el primer objetivo de dicho organismo debería ser intentar cambiar la dinámica de la guerra en Ucrania para asegurar que Kiev no termine perdiendo.

