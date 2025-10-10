La UE deja a Panamá, Rusia y otras nueve jurisdicciones en su lista de paraísos fiscales

Luxemburgo, 10 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea aprobaron este martes mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Rusia y otras nueve jurisdicciones, tras constatar que siguen sin cooperar en esta materia o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido.

La lista, en concreto, está formada por Samoa Americana, Anguilla, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu, según ha informado en un comunicado el Consejo de la UE, la institución en la que están representados los Estados miembros.

«Aunque en esta ronda de actualización ha habido algunos acontecimientos positivos, el Consejo lamenta que estas jurisdicciones no cooperan todavía totalmente en cuestiones fiscales y les invita a mejorar su marco legal para resolver los problemas identificados», ha explicado la institución.

Es la segunda vez que este repertorio se actualiza sin realizar cambios, después de que la revisión del pasado febrero también mantuviese a estas once jurisdicciones en la misma.

La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, reunidos en Luxemburgo, sí han adoptado cambios en la conocida como «lista gris», en la que figuran aquellas jurisdicciones que no cumplen totalmente con los estándares de la UE para ser consideradas cooperativas, pero que se han comprometido a hacer cambios para cumplir.

Vitenam ha salido de la misma tras cumplir con la implementación de los estándares que obligan a las multinacionales a informar de su desempeño fiscal país por país, mientras que Groenlandia, Jordania y Marruecos han entrado en la misma tras haberse comprometido a mejorar este aspecto.

Por su parte, Montenegro se ha comprometido a mejorar el intercambio de información financiera tanto automático como a petición de las autoridades, por lo que figurará en la «lista gris» hasta que cumpla.

Como resultado, en la misma figuran, además de estas cuatro jurisdicciones, Antigua y Barbuda, Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darussalam, Esuatini, Seychelles y Turquía. EFE

