La UE deplora la «severa condena» al magnate mediático Jimmy Lai en Hong Kong

2 minutos

Bruselas, 9 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) deploró este lunes la «severa condena» a 20 años de prisión al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai dictada por el Tribunal Superior de Hong Kong, y volvió a pedir su «liberación inmediata y condicional» y el restablecimiento de la confianza en la libertad de prensa.

«La UE deplora la severa condena de 20 años de prisión impuesta al ciudadano británico y empresario de medios Jimmy Lai. La UE reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de Jimmy Lai, considerando también su avanzada edad y estado de salud», señaló en un comunicado la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión, Europea, Anitta Hipper.

El Ejecutivo comunitario consideró que el procesamiento de Lai, de 78 años, así como el de exejecutivos y periodistas del Apple Daily (fundado por el magnate y cerrado en junio de 2021 tras una redada policial y la congelación de activos) se realizó «por motivos políticos» y «perjudica la reputación» de Hong Kong.

La portavoz instó a las autoridades de Hong Kong a restablecer la confianza en la libertad de prensa, «uno de los pilares de su éxito histórico como centro financiero internacional», y a cesar el procesamiento de periodistas.

Este lunes el Tribunal Superior de Hong Kong dictó una condena a 20 años de prisión contra Jimmy Lai, que esquivó la pena máxima de cadena perpetua, bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

Lai, quien durante el juicio se autodeclaró «preso político», lleva desde agosto de 2020 en prisión y según su familia y sus abogados defensores su salud se ha deteriorado en los últimos años, uno de los argumentos que la Unión Europea, al igual que otros gobiernos como el de Estados Unidos, ha esgrimido para pedir su liberación.

El Gobierno chino, que también se pronunció este lunes tras la sentencia, aseguró que Jimmy Lai merece un «castigo severo» por «poner en grave peligro la seguridad nacional». EFE

iba/jaf/llb