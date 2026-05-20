La UE desbloqueará «a mediados de junio» 3.200 millones de euros de ayuda a Ucrania

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La Unión Europea (UE) tiene previsto desembolsar «a mediados de junio» una primera ayuda presupuestaria de 3.200 millones de euros (unos 3.700 millones de dólares) a Ucrania, en el marco de su gigantesco préstamo de 90.000 millones de euros, anunció este miércoles el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Hemos concluido nuestras negociaciones (…) sobre la ayuda presupuestaria en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania», declaró el comisario, allanando el camino a este primer pago, siempre y cuando la parte ucraniana ratifique el acuerdo.

Ya se firmó un memorando de entendimiento con Kiev en el que se detallan las condiciones de esta ayuda presupuestaria, y se espera que sea ratificado la próxima semana por la Rada, el Parlamento ucraniano, según Dombrovskis.

La UE tiene previsto conceder a Ucrania un préstamo por un total de 90.000 millones de euros, que se desembolsará a plazos en 2026 y 2027.

De ellos, 60.000 millones se destinarán al suministro de armas, y 30.000 millones cubrirán las necesidades presupuestarias generales de Kiev (hospitales, escuelas, realojamiento de personas desplazadas).

Ucrania no tendrá que pagar intereses a la UE, pero el préstamo estará sujeto a condiciones, en particular en materia de transparencia sobre el uso de los fondos, respeto del Estado de derecho y lucha contra la corrupción.

El préstamo fue aprobado por el bloque europeo en abril, tras el levantamiento del veto húngaro que había bloqueado su adopción durante varios meses.

La UE ya ha proporcionado cerca de 200.000 millones de euros a Ucrania en diversas formas desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

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