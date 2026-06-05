La UE descarta restricciones de viaje por el ébola porque el riesgo es «muy bajo»

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Bruselas, 5 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea descartaron este viernes la petición del Gobierno estadounidense de aplicar restricciones a los viajeros que provengan de la República Democrática del Congo y de Uganda para prevenir los contagios de ébola, ante el brote que afrontan ambos países.

Los ministros de Sanidad de los Veintisiete se reunieron hoy por videoconferencia para analizar la situación y al término del encuentro, el comisario europeo de Sanidad, Olivér Várhelyi, insistió en que el riesgo de contagio para los ciudadanos europeos sigue siendo «muy bajo».

Por lo que descartó la necesidad de tener que controlar en los aeropuertos europeos a los viajeros que provengan de esos países, porque las autoridades congoleñas y ugandesas ya les hacen tests antes de subirse al avión y les impiden volar si dan positivo

«El Gobierno de Estados Unidos ha enviado recientemente una carta a los Estados miembros sugiriendo que necesitamos adoptar medidas a los viajeros para prevenir la propagación de ébola. Respetamos completamente a Estados Unidos, pero la UE tiene sus propios mecanismos de decisión», dijo el ministro de Sanidad chipriota, Neophytos Charalambides, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

El ministro argumentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja, a día de hoy, tales restricciones y recordó que sus recomendaciones son de obligado cumplimiento para la los países de la UE.

«Las normas sanitarias internacionales son obligatorias para los Estados miembros, como parte de la OMS, de la que Estados Unidos no es miembro», dijo Charalambides, en referencia la retirada de la organización que el presidente Donald Trump ordenó a su vuelta a la Casa Blanca, en enero del año pasado.

Los Veintisiete están «reforzando su preparación para una posible respuesta, incluyendo la actualización de sus planes nacionales (…) y aquellos relacionados con los viajes», informó en un comunicado la presidencia chipriota, si bien hubo consenso entre los ministros en «la «importancia de garantizar que cualquier respuesta debe ser efectiva y proporcionada».

La Comisión Europea, los países de la UE, la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) se reúnen regularmente para analizar la situación y coordinar su respuesta y los ministros se volverán a reunir el próximo 16 de junio, en un consejo de Sanidad planificado con antelación al brote actual.

Por ahora, la acción principal de la UE se centra en ayudar a los países africanos, ya que «contener el brote en origen es una expresión de solidaridad internacional y un elemento esencial para proteger la sanidad pública en Europa», dijo el ministro chipriota.

Hasta la fecha, la UE ha dado material de ayuda a la región por valor de 15 millones de euros para una «respuesta inmediata», aseguró Várhelyi. EFE

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