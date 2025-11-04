La UE desembolsará 1.800 millones de euros más a Ucrania

Bruselas, 4 nov (EFE).- La Unión Europea anunció este martes un desembolso de 1.800 millones de euros a Ucrania para reforzar la estabilidad macrofinanciera del país y apoyar el funcionamiento de su administración pública.

La nueva aportación, que se suma a otras anteriores, «refleja la finalización satisfactoria por parte de Ucrania» de los nueve pasos necesarios para este quinto desembolso de apoyo, en el marco del Mecanismo para Ucrania de la UE, precisó el Consejo (países UE) en un comunicado.

Los pagos en el marco de ese mecanismo están vinculados al Plan de los Veintisiete para Ucrania, que describe la estrategia del país para su recuperación, reconstrucción y modernización, junto con un calendario para la implementación de reformas, con vistas a su futura adhesión a la UE.

El Mecanismo para Ucrania, que entró en vigor el 1 de marzo de 2024, proporcionará a ese país hasta 50.000 millones de euros en financiación, en forma de donaciones y préstamos durante el período 2024-2027.

De esa suma, hasta 32.000 millones se destinarán a apoyar una serie de reformas e inversiones y los desembolsos dependen del cumplimiento de una serie de indicadores.

Desde su entrada en vigor, el Mecanismo para Ucrania ya ha aportado 6.000 millones de euros en financiación puente, 1.890 millones en prefinanciación y cuatro tramos de aproximadamente 4.200, 4.100, 3.500 y 3.200 millones de euros, respectivamente.

Tras la evaluación realizada por la Comisión de la solicitud de pago de Ucrania el 29 de septiembre de 2025, el Consejo concluyó que Ucrania había cumplido satisfactoriamente una serie de reformas establecidas en el Plan de Ucrania, entre otros ámbitos en el judicial, en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, en la transición ecológica o en la protección del medio ambiente. EFE

