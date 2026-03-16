La UE desplegará a más de 150 observadores en las elecciones generales de Perú

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Lima, 16 mar (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) tendrá más de 150 observadores desplegados en el país durante las votaciones, de los que 50 han partido a las distintas regiones del país, donde permanecerán para dar seguimiento al proceso.

A estos 50 observadores de largo plazo se sumarán posteriormente otros 50 observadores de corto plazo para seguir las votaciones, además de una delegación de diplomáticos de las embajadas de los países miembros de la UE, así como de Noruega y Canadá, y una delegación de siete representantes del Parlamento Europeo.

Así lo detalló este lunes la jefa de la misión de observación electoral de la UE, la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, quien coordinará al equipo desde Lima junto a un equipo de diez expertos electorales en distintas materias.

Sobre las anteriores elecciones, donde las misiones de observaciones internacionales como la UE y la Organización de los Estados Americanos (OEA) avalaron la transparencia del proceso que ganó el izquierdista Pedro Castillo frente a las denuncias sin prueba de «fraude» de Keiko Fujimori, Corrado señaló que la metodología de la UE «siempre ha sido integral».

«Queremos tener bajo observación muchos aspectos del sistema electoral, como hemos hecho en el pasado. La experiencia será también importante, pero nuestra metodología seguirá siendo la misma, que es muy imparcial, independiente y neutral», afirmó la eurodiputada.

«Tenemos una metodología internacional y, cuando nos pronunciamos, son los resultados de un trabajo muy serio. Sé que hubo en las pasadas elecciones acusaciones de fraude, pero tenemos mucha confianza en nuestra metodología», añadió.

La misión se centrará en seguir el marco legal y su implementación; la administración electoral, su transparencia e imparcialidad; la campaña electoral y su financiación; el registro de votantes y la inscripción de candidaturas; el contexto político y la contribución de la sociedad civil al proceso electoral.

También observarán el papel de los medios y de las redes sociales durante la campaña, el respeto de los derechos fundamentales en materia electoral, con especial atención a los grupos más vulnerables; la votación, el escrutinio y la publicación de resultados, así como el sistema contencioso electoral.

La misión emitirá sendos informes preliminares dos días después de la primera y segunda vuelta, respectivamente, mientras que el informe final será presentado dos meses después de que concluya el proceso electoral y los resultados sean proclamados de manera definitiva.

La jefa de la misión anticipó que buscarán reunirse con los 35 candidatos, y lamentó el fallecimiento el domingo de Napoleón Becerra, que se postulaba por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y que perdió la vida en un accidente de tráfico mientras hacía campaña.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 7 de junio con los dos aspirantes con mayor apoyo. EFE

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