La UE desplegará una misión de observación en las elecciones generales de agosto en Zambia

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Nairobi, 25 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) para seguir las elecciones generales que celebrará Zambia el próximo 13 de agosto, tras aceptar la invitación formal del Gobierno zambiano para supervisar el proceso, informó la delegación de la UE en el país africano.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, nombró jefe de la misión al eurodiputado irlandés Michael McNamara.

«Es un honor liderar esta sexta Misión de Observación Electoral de la UE en Zambia. La Unión Europea ha observado todas las elecciones generales (de ese país) desde 2001, lo que demuestra una asociación de larga duración», afirmó McNamara en un comunicado emitido a última hora del miércoles.

El jefe de la misión espera reunirse con representantes de las instituciones del Estado, partidos políticos, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores implicados en el proceso electoral.

La misión realizará una evaluación «independiente, imparcial y exhaustiva» de las elecciones, basada en la legislación zambiana y en los estándares internacionales y regionales sobre procesos democráticos, explicó el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El equipo central, integrado por once expertos electorales, llegará a Zambia a finales de junio.

Posteriormente, se incorporarán 32 observadores de larga duración, que serán desplegados por todo el país, así como otros 32 observadores de corta duración en las semanas previas a la votación.

La misión publicará una declaración preliminar tras los comicios y, después, presentará un informe final con recomendaciones para futuros procesos electorales.

Los zambianos elegirán el próximo 13 de agosto al presidente, los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y los representantes de las administraciones locales.

Se espera que el actual presidente, Hakainde Hichilema, líder del Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), busque en los comicios un segundo mandato tras llegar al poder en 2021.

Las elecciones estarán marcadas, entre otros factores, por el elevado coste de la vida, el desempleo y el interés internacional por el papel estratégico de Zambia como uno de los mayores productores africanos de cobre, un mineral clave para la transición energética. EFE

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