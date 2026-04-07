La UE despliega más de 150 observadores electorales en todas las regiones de Perú

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Lima, 7 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú quedó completa este miércoles con un total 150 observadores repartidos en las 25 regiones del país andino para dar seguimiento a los comicios generales y estar presentes en la jornada electoral de este domingo.

Un total de 50 observadores de corto plazo se sumaron este miércoles a la misión, que ya tenía a observadores analistas, presentes en Perú desde hace dos meses; y observadores de largo plazo, que llevan tres semanas.

Los observadores viajaron a cada una de las regiones asignadas, desde la selva hasta la sierra y también un gran número se desplaó a distintos puntos de la región de Lima, donde viven un tercio de los peruanos.

«Después de tres días de capacitación, hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo en todas las regiones del país, estos observadores nos están acompañando para reforzar el trabajo que la misión lleva haciendo dos meses», dijo a medios el jefe adjunto de la misión, Alexander Gray, en una conferencia de prensa en el hotel donde se aloja la misión.

Grey explicó que durante el domingo 12 de abril, los observadores estarán presentes en la apertura de las urnas, seguirán el proceso de votación, observarán el cierre de las ánforas, el conteo de votos en las cedulas y la publicación de los resultados oficiales.

Dos días después, el 14 de abril, la misión realizará una conferencia de prensa en la cual presentarán sus primeros hallazgos, además, como es casi seguro que habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Grey indicó que sus observaciones pueden ayudar a mejorar esta segunda votación, que se celebrará el 7 de junio.

De hecho, la misión se quedará hasta finales de junio y una vez que el nuevo presidente asuma el cargo el 28 de julio le entregarán un informe final con sus recomendaciones.

Desde la llegada a Perú de este equipo especial a finales de febrero, se han reunido con actores involucrados en el proceso electoral como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y también con candidatos para «recoger información del proceso y seguir la campaña», dijo Grey.

Cuando medios locales le preguntaron sobre las narrativas de fraude que denunció la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en las pasadas elecciones de 2021, cuando perdió por apenas 40.000 contra el izquierdista Pedro Castillo, Gray dijo que no trabajan con rumores.

«Somos observadores, no tenemos el mandato de injerir en el proceso. Si alguien ve irregularidades, hay instancias donde pueden recurrir para presentar sus pruebas y hacer denuncias. Como observadores seguimos denuncias, no trabajamos con rumores», sostuvo el jefe adjunto.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino.EFE

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