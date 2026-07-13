La UE despliega su misión civil en Armenia frente a amenazas híbridas

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El Consejo de la Unión Europea lanzó formalmente este lunes la Misión de Asociación de la UE en Armenia (EUPM Armenia), una misión civil de asesoramiento en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) destinada a reforzar la capacidad del país para hacer frente a amenazas híbridas.

La misión, establecida formalmente el pasado 21 de abril, prestará asesoramiento estratégico, experiencia técnica y creación de capacidad institucional a instituciones armenias frente a desafíos como las ciberamenazas, la manipulación e injerencia extranjera de información y los flujos financieros ilícitos.

Se trata de una misión no ejecutiva, sin ningún papel en la toma de decisiones de las autoridades armenias, y contará con un mandato inicial de dos años compuesto principalmente por expertos cedidos por los Estados miembros, según un comunicado de la institución.

«La semana pasada, la UE presentó un importante paquete de apoyo económico y político para Armenia con el fin de contrarrestar la presión rusa. Hoy desplegamos una nueva misión sobre el terreno», afirmó en el texto la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien subrayó que la UE «es la mayor defensora de una Armenia resiliente e independiente» y aseguró que el bloque «se asegurará de que Armenia no enfrente la coerción externa en solitario».

La misión fue solicitada por el propio Gobierno armenio en una carta remitida a Kallas el 12 de diciembre de 2025, y se enmarca en la Agenda Estratégica para la Asociación UE-Armenia respaldada el pasado diciembre.

El rumano Cosmin George Dinescu, que previamente encabezó la misión de la UE en Moldavia, fue nombrado jefe de esta misión el pasado 11 de junio.

Se trata de la segunda misión civil de la PCSD desplegada en Armenia, distinta de la Misión de la UE en Armenia (EUMA) establecida en 2023 para observar la situación sobre el terreno. EFE

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