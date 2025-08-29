La UE destina 135.000 euros en ayuda humanitaria para migrantes repatriados de Yibuti

1 minuto

Nairobi, 29 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) informó este viernes de que ha destinado 135.000 euros de ayuda humanitaria para atender las «crecientes necesidades» de migrantes irregulares repatriados de Yibuti.

La medida responde a «las crecientes necesidades humanitarias tras la directiva del Gobierno de Yibuti, del 3 de abril de 2025, sobre un programa de repatriación voluntaria de un mes para migrantes irregulares», señaló la UE en un comunicado.

La financiación europea apoya así los esfuerzos de la Media Luna Roja de Yibuti para brindar la ayuda, que incluye refugio de emergencia, agua potable, alimentos, protección, salud y saneamiento para más de 22.000 personas.

Este proyecto de respuesta a emergencias durará hasta finales de septiembre de 2025.

La financiación forma parte de la contribución global de la UE al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

Según la FICR, se estima que 150.000 o más migrantes irregulares residen actualmente sólo en la ciudad de Yibuti, sin contar a los de otras regiones.

Desde marzo de 2025, el Gobierno de este país del Cuerno de África ha emitido varias comunicaciones oficiales que otorgan un plazo de un mes a todas las personas que residen irregularmente en esa nación para regresar voluntariamente a sus países de origen.

Esta medida se decretó como parte de un esfuerzo más amplio para abordar las preocupaciones de seguridad nacional. EFE

pa/jac