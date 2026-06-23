La UE destina 300 millones de euros a conectividad en la Amazonía brasileña y energía

Compartir

2 minutos

Brasilia, 23 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este martes en Brasil las primeras inversiones en el marco del acuerdo de libre comercio con el Mercosur con tres proyectos para ampliar la conectividad en la Amazonía y otro para la descarbonización con hidrógeno, que suman 300 millones de euros (unos 340 millones de dólares).

Entre las iniciativas anunciadas este martes, se incluye el programa Amazônia Verde, impulsado por España y Finlandia, junto al bloque europeo, para permitir el acceso a internet en seis comunidades remotas del norte del país, en el estado de Amazonas.

El programa también pretende implementar en Manaos, capital de Amazonas, el Instituto de Desarrollo Tecnológico, en una inversión de 1,5 millones de euros.

El anuncio se realizó durante el II Foro de Inversiones Brasil-UE y el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, resaltó que los cuatro programas lanzados demuestran el diferencial del bloque comparado a otros inversionistas centrados solo en la extracción de recursos naturales.

«He visto montañas de minerales apilados en puertos. Esto no es lo que queremos y estamos preparados para cambiar las cosas en toda la cadena de suministro y apoyar el desarrollo mutuo, no solo la extracción», insistió en diálogo con la prensa.

Por su parte, el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones (Apex Brasil), Laudemir Andre Muller, destacó los años de negociaciones y empeño para atender la gran preocupación del país en dejar atrás un modelo económico todavía vigente en América Latina, que no aporta a las capacidades productivas, científicas, tecnológicas e industriales nacionales.

La explotación de tierras raras acaparó gran parte de la atención en el Foro que reunió a líderes de los sectores público y privado para promover oportunidades estratégicas de comercio e inversión entre el país y el bloque europeo, organizado por Apex Brasil, la UE y el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri). EFE

pab/mp/eav

(foto)(vídeo)