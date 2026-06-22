La UE destinará 56 millones de euros en ayuda a agricultores de cinco Estados miembros

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Luxemburgo, 22 jun (EFE).- La Unión Europea destinará más de 56 millones de euros de la reserva agrícola para conceder una ayuda de emergencia a los agricultores de Portugal, Rumanía, Chipre, Croacia y Eslovenia, por los daños derivados de distintos fenómenos climáticos adversos.

La suma, respaldada hoy por los Estados miembros, se repartirá entre los productores de Portugal (que recibirán 30 millones), Rumanía (14,8 millones), Chipre (4,6 millones), Croacia (4,4 millones) y Eslovenia (2,8 millones) y podrá complementarse hasta en un 200% con fondos nacionales, precisó Bruselas.

En particular, los fondos se destinarán a productores de frutas, frutos secos, vid, olivos y cultivos extensivos, incluyendo a los productores de ganadería mixta.

A lo largo de 2025 y durante la primera mitad de 2026, los agricultores de esos países sufrieron «daños importantes y pérdidas económicas debido a fenómenos climáticos adversos y desastres naturales», señaló la Comisión en un comunicado.

En el caso de Portugal, la ayuda es por la tormenta Kristin que azotó al país entre enero y febrero de 2026, con fuertes lluvias, vientos intensos e inundaciones que causaron daños y destruyeron tierras agrícolas e infraestructuras, lo que provocó pérdidas en la producción agrícola.

En Rumanía la ayuda responde a «la grave sequía y las repetidas olas de calor entre junio y agosto de 2025», que afectaron al maíz y el girasol, mientras que Chipre sufrió también la ausencia de agua y calor extremo desde mayo de 2025, lo que provocó grandes pérdidas en la producción agrícola, así como un aumento en los costos de alimentación del ganado.

En Croacia se produjeron temperaturas bajo cero en primavera y verano de 2025, además de lluvias excesivas y sequía, dañando cultivos como frutas, vides y remolacha azucarera, mientras que en Eslovenia tuvieron lugar heladas primaverales que perjudicaron la producción de manzanas.

Tras la aprobación, la Comisión adoptará su propuesta, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Las autoridades nacionales deberán garantizar que los agricultores reciban rápidamente el apoyo y la ayuda deberá distribuirse a más tardar el 28 de febrero de 2027.

La Política Agrícola Común (PAC) para el período 2023-2027 incluye una reserva agrícola de al menos 450 millones de euros anuales para hacer frente a perturbaciones del mercado o eventos excepcionales que afecten a la producción o la distribución. EFE

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