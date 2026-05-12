La UE destinará el primer tramo del préstamo de defensa a Ucrania a drones en junio

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Bruselas, 12 may (EFE).- La Unión Europea destinará el primer tramo del préstamo de 90.000 millones a Ucrania, que desembolsará en junio, a comprar drones para repeler a las fuerzas rusas, indicó este martes la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

Este asunto se trató en un Consejo de ministros de Defensa de la Unión Europea en el que Ucrania fue de nuevo uno de los principales asuntos en la agenda y en el que participó por videoconferencia el titular ucraniano de Defensa, Mijailo Fédorov.

Kallas dijo en una rueda de prensa al término de la reunión que Ucrania recibirá en junio el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y los otros 30.000 millones a ayuda macrofinanciera para que el país pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la administración pública.

El primer desembolso se destinará directamente a drones, «que son la capacidad clave para repeler a las fuerzas rusas en este momento», dijo.

La alta representante hizo hincapié en que, al margen de ese préstamo de la UE, el apoyo bilateral de los Estados miembros hacia Ucrania debe continuar, al igual que la imposición de más sanciones y una mayor presión sobre Rusia.

En la reunión se habló también de la preparación de las garantías de seguridad para Ucrania cuando se alcance una tregua, con medidas que incluyen el refuerzo del centro de satélites de la UE para supervisar el alto el fuego o el rastreo de la flota fantasma rusa, indicó Kallas.

También se abordó cómo ayudar a prevenir la elusión de las sanciones a Rusia, una capacidad que «es evidente que Europa necesita fortalecer».

Por otra parte, los ministros debatieron cómo movilizar los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), un instrumento de apoyo militar a Ucrania que Budapest ha mantenido vetado.

Kallas señaló que «hubo un fuerte apoyo para encontrar soluciones que permitan movilizar estos fondos», y aseguró que la UE presentará propuestas al respecto, ya que los Estados miembros «tienen diferentes ideas» sobre ello y hace falta «un enfoque equilibrado que tenga en cuenta todas las perspectivas». EFE

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