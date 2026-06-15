La UE dice que acuerdo EEUU-Irán debe reabrir Ormuz y dar paso a negociaciones más amplias

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Bruselas, 15 jun (EFE).- Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) celebraron este lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas.

«Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio», indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política democristiana alemana destacó que el pacto fue posible «tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios» y que ahora la prioridad es «su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes».

«Este acuerdo debería permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz», enfatizó, y abrir la vía para poner fin a los programas nucleares y balísticos de Irán, «así como a sus actividades desestabilizadoras en la región».

Al mismo tiempo, dejó claro que «no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas», por lo que insistió en que todas las partes respeten la soberanía y la integridad territorial del Líbano y apliquen un alto el fuego efectivo.

Von der Leyen avanzó que en la cumbre del G7 de esta semana en Evian (Francia), los líderes de los países más industrializados se reunirán con socios del golfo Pérsico y otros países de Oriente Medio, y subrayó que «Europa está dispuesta a desempeñar su papel».

«Esta crisis también nos deja una lección clara. Una vez más, las dependencias energéticas se han convertido en un arma», alertó, y abogó por diversificar las rutas de suministro y desarrollar corredores de exportación alternativos para «evitar el cuello de botella de Ormuz», asuntos que aseguró que también tratarán en Évian.

Una posible misión en Ormuz

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, confió en que el acuerdo anunciado por Washington y Teherán «ponga fin a esta costosa guerra» y en que «se restablezca plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz».

«Las armas deben callar ahora y las diferencias pendientes deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional. La Unión Europea está dispuesta a contribuir al avance de una estrategia integral para una paz duradera en todo Oriente Medio», apuntó el socialdemócrata portugués.

Desde Luxemburgo, donde preside un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo que el acuerdo «ha sido muy bien recibido por todos».

Coincidió en que «se trata de una primera fase para abrir el estrecho de Ormuz y, a continuación, pasar a las negociaciones sobre temas cruciales como la cuestión nuclear, pero también sobre otros asuntos fundamentales que son importantes para la estabilidad y la paz en la región».

Además, en redes sociales, añadió que, «una vez aplicado, el acuerdo también debería aliviar la crisis energética mundial».

Diferentes países de la UE se han mostrado dispuestos a enviar barcos a Ormuz para apoyar la libertad de navegación una vez concluidas las hostilidades, incluso a través de la actual misión naval de la UE, denominada ‘Aspides’, aunque para ello sería necesario que los Veintisiete respaldaran por unanimidad cambiar su mandato.

Kallas agregó que, «desde su influencia económica hasta sus conocimientos en materia nuclear y sus relaciones de larga data con los socios del Golfo, la UE está dispuesta a contribuir a una solución sostenible». EFE

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