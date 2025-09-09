La UE dice que cada ataque contra una escuela lo es «contra nuestra humanidad compartida»

2 minutos

Bruselas, 9 sep (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, afirmó este martes que cada ataque contra una escuela es «un ataque contra nuestra humanidad compartida», con motivo del Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques que se celebra hoy.

«De Gaza a Ucrania, de Sudán a otros muchos conflictos olvidados, las guerras y las crisis están destruyendo escuelas y denegando a los menores su derecho a aprender en seguridad. Cada ataque contra una escuela es un ataque contra nuestra humanidad compartida», dijo la política.

Agregó que denegar a un niño la educación es «una injusticia y un crimen contra nuestra humanidad común».

«Ningún niño debería tener que cambiar un aula por un refugio, ni la alegría de aprender por miedo a la guerra. La educación es un derecho, y hoy ese derecho está siendo atacado. Cuando se destruyen aulas y se asesina a docentes, se priva a los niños de su futuro y sociedades enteras pierden la oportunidad de alcanzar la paz y la prosperidad», declaró.

Aseguró que la Unión Europea defiende el derecho de todos los menores a aprender.

«La educación en emergencias es una prioridad para la acción humanitaria de Europa. Invertimos en lugares de aprendizaje seguros, apoyo psicosocial y la protección de los niños en guerra», expuso.

«Proteger la educación no trata solo de aulas o libros de texto. Se trata de dar a cada niña y niño el derecho a un futuro más seguro, justo y brillante. La Unión Europea siempre defenderá ese derecho, dondequiera y cuando sea amenazado», añadió. EFE

