La UE dice que el ataque de Israel a Catar amenaza con una escalada violenta en la región

Bruselas, 9 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) aseguró este martes que el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha (Catar), un país considerado un fuerte aliado de Estados Unidos, «amenaza con una mayor escalada violenta en la región».

«El ataque aéreo israelí de hoy contra los líderes de Hamás en Doha viola el derecho internacional y la integridad territorial de Qatar, y amenaza con una mayor escalada de violencia en la región», aseguró un portavoz de la UE mediante un comunicado.

«Expresamos nuestra plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Qatar, socio estratégico de la UE», continúa el texto que también pide evitar una escalada de la guerra que no beneficie a nadie.

«Seguiremos apoyando todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza», agrega el comunicado que igualmente recuerda que la UE y otros socios internacionales han incluido a Hamás en la lista de organizaciones terroristas.

«La UE también ha adoptado un nuevo régimen de sanciones contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina, junto con dos conjuntos de sanciones adoptadas en 2024 contra ambas entidades e individuos», remarca la declaración.

Es la primera vez que Israel da el paso de atacar a Catar y su propósito era matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Catar condenó «enérgicamente» esta acción de Israel, que tildó de «ataque criminal» y «una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales», al tiempo que dijo que están «llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles».

Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque contra los líderes de Hamás por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista. EFE

