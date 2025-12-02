La UE dice que proceso electoral hondureño fue pacífico pese a ambiente tenso y polarizado

Tegucigalpa, 2 dic (EFE). La Misión de Observación Electoral de la Unión Europa (MOE/UE) dijo este martes en Tegucigalpa que a pesar del ambiente tenso previo a las elecciones generales del domingo, se celebraron en un «clima pacífico y festivo».

«Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)», indicó la MOE/UE en un comunicado leído por el jefe de la Misión, Francisco Assis.

Pero pese al ambiente tenso, «la votación se desarrollo de forma pacífica y fue calificada por los observadores de la Unión Europea como buena o muy buena en el 97 % de los colegios electorales observados».

La UE desplegó al menos 138 observadores de 26 Estados miembros, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación y 45 mesas para el recuento.

Assis dijo que las disputas internas en el pleno «reflejaron la vulnerabilidad de las instituciones a la parálisis y a la politización excesiva, lo que dificultó la toma de decisiones importantes».

El informe preliminar de la MOE/UE señala que «la actual configuración política tripartita del CNE ha dado lugar a una dispersión de responsabilidades, una mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones a lo largo del proceso».

La Misión expresó que el CNE no estableció una comunicación pública institucional coherente, socavando la transparencia del mismo, y que los tres consejeros del ente electoral optaron por publicar información de forma selectiva en sus redes sociales personales, presentando en ocasiones versiones contradictorias sobre los preparativos de las elecciones.

«Esto afectó incuestionablemente a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral», subraya el informe.

El proceso electoral hondureño también se ha visto empañado porque el recuento de las actas con los votos ha marchado muy lento por problemas técnicos desde el primer informe preliminar, cuatro horas después de que finalizaron las votaciones.

Sin embargo, el problema ha sido superado y la página web del CNE se reactivo hacia las 13:00 hora locale de hoy (19:00 GMT).

Nuevos resultados

Los nuevos resultados preliminares hacia las 14:30 hora local (20:30 GMT) ponían a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, por delante de su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, ambos conservadores, quienes se han mantenido en un «empate técnico», según indicó el lunes el CNE.

Nasralla acumula 791.196 votos (39,95 %) frente a Asfura que contabiliza 788.050 sufragios (39,80 %) con el 62,75 % de las actas escrutadas, con lo que le rebasa después de liderar de manera muy ajustada los resultados preliminares desde la noche electoral.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 380.123 votos (19,19 %).

El informe de la MOE/UE también señala que en general se respetaron los procedimientos electorales y el secreto de voto, y que el personal electoral desempeñó «muy bien su labor».

Además, «el 66 % de los miembros de las mesas electorales visitadas eran mujeres, lo que es muy importante y debe ser debidamente señalado. No es común en el mundo», recalcó Assis.

Los hondureños votaron para un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. EFE

