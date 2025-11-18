La UE dice que resolución de ONU sienta las bases para la fuerza de estabilización en Gaza

3 minutos

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este martes la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que “sienta las bases” para la creación de una fuerza de estabilización en la franja palestina y aseguró que trabajará para su aplicación.

“La adopción de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un paso importante para avanzar en el plan integral destinado a poner fin al conflicto de Gaza”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Según dijo, la resolución “consolida el alto el fuego, permite el acceso humanitario a gran escala y abre el camino para la recuperación temprana, la reconstrucción y la reforma institucional en Gaza tras dos años de conflicto devastador”.

Agregó que la resolución “sienta las bases para pasar a la siguiente fase, incluido el trabajo relacionado con la fuerza internacional de estabilización y la junta de paz”.

“La UE seguirá colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y los socios regionales para apoyar la aplicación de la resolución de conformidad con el derecho internacional”, subrayó El Anouni.

Además, aseguró que la UE “insta a todas las partes a que respeten las disposiciones de la resolución y apliquen el plan global sin demora”

“También estamos dispuestos a contribuir a reactivar un proceso político para una paz duradera y sostenible basado en la solución de dos Estados y tal como se describe en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, concluyó.

La resolución aprobada, basada en el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino, al que atribuye funciones de mantenimiento de la ley y que dependerá de un organismo coordinado por el propio Trump.

Las facciones palestinas han exigido que esta fuerza debería estar bajo la autoridad de Naciones Unidas, sin interferencia de Israel.

Por otra parte, preguntado por la posible deportación de gazatíes a Sudáfrica, el portavoz dijo que la postura de la Unión Europea al respecto «sigue siendo la misma”.

“La UE rechaza cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y apoyamos su unificación con Cisjordania”, puntualizó.

“Gaza es una parte esencial del futuro Estado palestino y no debería haber más desplazamientos forzados”, indicó.

Sudáfrica admitió a 130 palestinos que llegaron el pasado jueves al aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo, procedentes de Kenia, después de haberles denegado inicialmente la entrada por no cumplir los requisitos de inmigración, informó la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA, por sus siglas en inglés). EFE

