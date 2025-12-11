La UE dona 2,6 millones de euros para identificar desaparecidos en Chipre

Nicosia, 11 dic (EFE). La Unión Europea (UE) donó este jueves 2,6 millones de euros al Comité de Personas Desaparecidas en Chipre (CMP), un laboratorio forense dedicado a la identificación de los desaparecidos, creado tras perderse el rastro de miles depersonas como consecuencia del conflicto que llevó a la división de la isla en 1974, según informó Unficyp, la fuerza de paz de la ONU en Chipre.

“Los fondos respaldarán el objetivo del Comité de identificar y devolver en 2026 los restos de personas desaparecidas, poniendo fin a la incertidumbre que ha afectado a las familias durante tantos años”, señaló la Unficyp en un comunicado.

Con 43,7 millones de euros donados desde 2007, la UE es la principal financiadora del proyecto del CMP para la exhumación, identificación y devolución de restos de personas desaparecidas en Chipre. Hasta ahora, se han identificado y devuelto a sus familias los restos de 1.058 personas desaparecidas de ambas comunidades chipriotas.

La Unficyp hizo este anuncio al término de una reunión de los líderes grecochipriota y turcochipriota, Nikos Jristodulidis y Tufan Erhürman, respectivamente, con María Holguín Cuéllar, enviada personal del secretario general de la ONU, António Guterres, en Nicosia.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de seguir esforzándose para crear medidas de confianza, aunque subrayaron que éstas no pueden reemplazar la necesidad de alcanzar una solución al problema de Chipre, y reafirmaron su compromiso de participar en la próxima reunión para avanzar en las negociaciones para superar la división de la isla, que, en un formato más amplio, se espera convoque Guterres.

La reunión de hoy se enmarca en los renovados esfuerzos de la ONU para reactivar el estancado diálogo de paz en Chipre, paralizado desde hace ocho años.

Chipre permanece dividida desde 1974, cuando las fuerzas turcas ocuparon la parte septentrional de la isla y sus habitantes turcochipriotas declararon en 1983 la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara.

El resto de la isla mediterránea, habitada mayoritariamente por grecochipriotas, permaneció como la República de Chipre, reconocida internacionalmente y miembro de la UE. EFE

