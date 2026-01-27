La UE e India firman la «madre de todos los acuerdos» comerciales

La Unión Europea e India formalizaron este martes el que han denominado como «la madre de todos los acuerdos» comerciales, que tras dos décadas de negociaciones creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas.

En un contexto geopolítico incierto, este pacto tiene por objeto proteger a ambas partes de la competencia china y de los efectos de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos.

«Este acuerdo traerá muchas oportunidades», se congratuló el primer ministro indio, Narendra Modi, incluso antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio» internacional, añadió.

«Europa y la India han hecho historia hoy», añadió Von der Leyen en la red social X. «Hemos cerrado la madre de todos los acuerdos. Hemos creado una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas que beneficiará a ambas partes», prosiguió.

Los últimos obstáculos para la conclusión del texto se superaron el lunes durante las negociaciones finales.

India y la UE esperan que impulse su comercio al reducir los aranceles en muchos sectores.

Según Bruselas, la reducción de los gravámenes indios sobre las importaciones europeas debería permitir a la UE ahorrar al año hasta 4.000 millones de euros, el equivalente de unos 4.750 millones de dólares.

Alemania saludó este pacto comercial con India como motor de «crecimiento y empleo».

El anuncio llega además después de que la UE firmara el 17 de enero un acuerdo con el bloque suramericano Mercosur tras más de 25 años de negociaciones, que creó otra de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

Sin embargo, el Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el documento alcanzado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para evaluar su legalidad, lo que suspendió su ratificación durante año y medio.

– Automóviles, chocolate y pasta –

En virtud del acuerdo UE-India, las tasas del gigante asiático sobre los vehículos «made in Europa» pasarán del 110% al 10%, los del vino del 150% al 20% y los de la pasta o el chocolate, actualmente del 50%, se suprimirán por completo, según las autoridades europeas.

«La UE espera beneficiarse del nivel de acceso más alto jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido», aseguró Von der Leyen a su llegada a territorio indio el domingo, apostando por una duplicación de las exportaciones europeas.

De su lado, India espera con este acuerdo fortalecer las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos del cuero, detalló Modi.

En 2024, ambas partes intercambiaron mercancías por valor de 120.000 millones de euros (unos 142.000 millones de dólares, un aumento de casi el 90% en diez años) y servicios por 60.000 millones de euros (71.000 millones de dólares), según estadísticas de la UE.

Bruselas mira con apetito el inmenso mercado que representa el país más poblado del planeta, con sus 1.500 millones de habitantes y su fuerte crecimiento, del 8,2% interanual en el último trimestre.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), India debería arrebatar este año a Japón el título de cuarta economía mundial, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Y podría subir al podio antes de 2030, según su gobierno.

Por su parte, Nueva Delhi considera a Europa como una fuente indispensable de tecnologías e inversiones que necesita urgentemente para acelerar su modernización y crear millones de empleos para su población.

La UE e India también tienen previsto firmar el martes un acuerdo sobre la circulación de trabajadores temporales, el intercambio de estudiantes, investigadores y determinados profesionales altamente cualificados, así como un pacto de seguridad y defensa.

«India y Europa han tomado una decisión clara. La de la asociación estratégica, el diálogo y la apertura», subrayó Von der Leyen en X. «Mostramos a un mundo fracturado que hay otro camino posible».

En materia de defensa, Nueva Delhi ha diversificado sus compras de material militar alejándose de su proveedor histórico, Rusia, mientras que Europa intenta hacer lo mismo con respecto a Estados Unidos.

