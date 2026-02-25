La UE elegirá la sede de la Autoridad Aduanera, a la que opta Málaga, el 25 de marzo

2 minutos

Bruselas, 25 feb (EFE).- La Unión Europea elegirá el próximo 25 de marzo la sede de la nueva Autoridad Aduanera, a la que opta Málaga, junto a Roma, Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia, Lieja (Bélgica), Bucarest y Zagreb.

Así lo aseguró este miércoles el Consejo de la UE en un comunicado tras haber pactado junto al Parlamento Europeo el proceso de elección de la sede de la nueva agencia, que deberá coordinar a las autoridades aduaneras nacionales ante el aumento de importación de mercancías por el crecimiento del comercio electrónico.

En una primera votación, el Consejo de la UE y la Eurocámara deberán elegir a dos candidatas cada una y si ambas instituciones escogen a una misma ciudad, se considerará la ganadora.

Si no es el caso, habrá hasta tres rondas de votación en la misma jornada, en las que el Consejo de la UE y la Eurocámara dispondrán de 27 votos cada una, tantos como países tiene la UE.

En la primera ronda, se requerirá que las candidatas obtengan 14 votos en cada institución para salir elegidas; en la segunda, bastará con que se obtengan 41 votos sobre el total de 54, y en la tercera y definitiva votación, 36 sobre 54.

A la hora de evaluar las candidaturas de la Autoridad Aduanera, que deberá estar plenamente operativa en enero de 2028, se deberá tener en cuenta la accesibilidad a la misma, que existan instalaciones educativas adecuadas para los hijos del personal de la misma, así como oportunidades de acceso al mercado laboral, seguridad social y sanidad para sus familias.

También deberá valorarse el equilibrio geográfico en la distribución de las agencias de la UE en los Veintisiete.

España vuelve a intentar hacerse con la sede de una nueva agencia comunitaria apenas un año después de aspirar, sin éxito, a que la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se estableciese en Madrid, cuya candidatura finalmente quedó segunda por detrás de Fráncfort en la votación entre los legisladores.

En 2017, fue Ámsterdam quien se impuso a Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) cuando esta tuvo que trasladarse a otro punto de la UE desde Londres debido al Brexit. EFE

drs/ahg/ah