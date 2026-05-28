La UE empieza a debatir cómo hablar con Moscú mientras mantiene la desconfianza y presión

4 minutos

Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron a debatir este jueves cómo hablar unidos con Moscú con vistas a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que no existen aún las circunstancias para dar pasos contundentes en ese sentido ante los constantes ataques por parte de Rusia.

El asunto se abordó en una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores, un formato de encuentro que tiene lugar cada seis meses y en el que no se toman decisiones pero se habla de forma más distendida de asuntos considerados prioritarios.

La primera en pronunciarse en ese sentido fue la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, que advirtió este jueves sobre la “trampa” en la que Rusia quiere que caiga la UE al entrar en la discusión de quién la representaría en unas conversaciones para la paz en Ucrania.

“Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

“No caigamos en esa trampa”, insistió Kallas, quien recalcó que “las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo” y subrayó la necesidad de «estar unidos».

«Creo que ese es un mensaje muy importante: que debemos trabajar juntos como Europa, no como miembros individuales por separado, porque individualmente somos todos mucho más débiles de lo que somos juntos”, resumió.

También el ministro de Estonia, Margus Tsahkna, alertó sobre la necesidad de no caer en la «trampa» rusa.

«Todo el mundo habla de quién será la persona que vaya a hablar con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, pero la realidad, como ya saben, es que Putin no quiere hablar de nada, así que está ejerciendo más presión sobre Ucrania. Por supuesto, si llega el momento adecuado, podremos decidir quién va a representar a Europa, pero ahora mismo es una trampa que Putin quiera atraer a Europa», opinó.

En ese sentido, se mostró convencido de que el presidente ruso «pondrá sobre la mesa las mismas exigencias que ha planteado durante las negociaciones con el presidente Trump» porque «su principal objetivo es ganar tiempo» al encontrarse ahora en un momento de debilidad.

Otros, como el ministro español, José Manuel Albares, o el luxemburgués, Xavier Bettel, también llamaron a ser cautelosos, ante los continuos ataques rusos sobre Ucrania.

«Esto demuestra que Rusia no tiene ninguna voluntad de paz, de alto el fuego ni de negociación», dijo Albares a su llegada a una reunión.

Sobre la idea de designar a un enviado para negociar con Moscú, el ministro español indicó que, «en primer lugar, debemos respetar la voluntad de Ucrania». Añadió que lo «interesante», más allá de la forma que revistan esos futuros contactos con Moscú, será el hablar con «una sola voz».

Por su parte, el ministro neerlandés, Tom Berendsen, dijo que a la hora de pensar en un enviado o mediado, el contenido es lo más importante.

«Lo que importa es cuál es el mandato de quien habla en nombre de Europa por nosotros en este momento; esa es la parte más importante del debate, y no necesariamente qué nombre es el más adecuado para ello», señaló.

La ministra sueca, Maria Malmer Stenergard, dijo que la UE no debe «precipitarse a la mesa de negociaciones y dejar que Rusia dicte las condiciones», sino que debe asegurarse de «ejercer más presión sobre Rusia y aumentar el apoyo a Ucrania».

Incluso opinó que la UE nunca debería actuar como mediadora sino «permanecer al lado de Ucrania».

«Es obvio que Rusia no está realmente interesada en la paz. Por eso, tenemos que asegurarnos de que se interesen por la paz, y la única forma de hacerlo es aumentando la presión sobre Rusia y reforzando el apoyo a Ucrania», dijo. EFE

El ministro italiano, Antonio Tajani, afirmó que «Europa decide el nombre del negociador, no el señor Putin», y aludió a los presidentes del Consejo Europeo o de la Comisión Europea.

«Si quieren eliminar las sanciones europeas, tiene que haber europeos a la mesa», zanjó.

Para el ministro belga, Maxime Prévot, es necesario debatir «el contenido del posible proceso de negociación, qué tipo de proyecto puede proponer la UE en la mesa», y agregó que «también tenemos que designar a alguien que encarne el mensaje europeo». EFE

rja-mb/jgb

(vídeo)