La UE enfría las negociaciones con Rusia pese a los supuestos contactos de Costa

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Bruselas, 18 jun (EFE).- Los líderes europeos cerraron filas este jueves a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en torno a una posición común: no hay condiciones para negociar con Rusia mientras Moscú no muestre una voluntad real de paz.

Lo hicieron tras conocerse supuestos contactos entre asesores del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Kremlin, según publicó el medio Bloomberg el miércoles.

Para los líderes europeos, «esa no es la pregunta del momento», según valoró el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien insistió en que la prioridad es fortalecer a Ucrania en el campo de batalla.

«Como Europa, también tenemos que pensar qué ponemos sobre ella cuando lleguemos a esa mesa de negociaciones. Es demasiado pronto para determinar quién podría ser el negociador europeo», declaró Jetten.

La UE lleva meses debatiendo en privado la posibilidad de nombrar un negociador europeo para cualquier eventual proceso de paz, sin que haya consenso entre los Estados miembros sobre quién debería ejercer ese papel.

Algunos países tienen previsto expresar durante la cumbre su firme rechazo a la idea de mantener canales de comunicación abiertos con Moscú, debido a lo que consideran una falta de interés real en negociar la paz por parte del Kremlin, y son partidarios en cambio de una línea más dura centrada en elevar la presión sobre Moscú y ampliar el apoyo a Kiev.

«Antes que nada, tiene que haber alguien en el otro lado queriendo la paz. No hay sentido en contactar si la otra parte no quiere», resumió el primer ministro letón, Andris Kulbergs.

El propio presidente ruso, Vladimir Putin, ha condicionado cualquier diálogo con Bruselas a que Moscú dé el visto bueno al candidato europeo, descartando de entrada a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, figura «indeseable» para el Kremlin por su apoyo explícito a Ucrania.

No obstante, Europa debe hablar «con una sola voz», valoró por su parte el presidente lituano, Gitanas Nausėda, quien recordó que «algunos líderes quisieron iniciar conversaciones con Putin en el pasado y fracasaron, porque solo podían representar a sus países. Europa tiene que estar unida en sus relaciones con Rusia».

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, fue tajante en que cualquier negociación debe darse «bajo términos ucranianos»: «No hay que darle a Putin el menú para elegir con quién habla».

El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, cerró filas con sus socios: «No podemos dejar que los estadounidenses hablen con Rusia sobre Ucrania y Europa».

Rusia recibió el 11 de junio a los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido en el primer contacto diplomático de este nivel en meses.

El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recordó entonces a los diplomáticos «las políticas destructivas de los líderes de sus países» y reiteró que Moscú busca eliminar «las causas originales» del conflicto, en alusión a la expansión de la OTAN. EFE

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