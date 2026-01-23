La UE entrega a Ucrania casi medio millar de generadores de emergencia ante ataques rusos

2 minutos

Bruselas, 23 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) informó este viernes de que ha entregado a Ucrania 447 generadores de emergencia por valor de 3,7 millones de euros, dado que más de un millón de ucranianos se encuentran sin electricidad, agua ni calefacción a temperaturas bajo cero a causa de ataques rusos contra infraestructuras energéticas.

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que los generadores proceden de las reservas estratégicas de la UE y servirán para restablecer el suministro eléctrico a hospitales, refugios y servicios esenciales.

Movilizados desde las reservas estratégicas de rescEU ubicadas en Polonia, los aparatos serán distribuidos por el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania, en cooperación con la Cruz Roja ucraniana, entre las comunidades más afectadas.

Esta movilización está diseñada para abordar necesidades urgentes y se basa en el apoyo continuo de la UE a la resiliencia energética de Ucrania, explicó la CE.

Recordó que, desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia, la UE ha enviado cerca de 10.000 generadores a Ucrania a través del Mecanismo de Protección Civil comunitario.

Antes de este invierno, la Comisión también completó el traslado de una central térmica completa donada por Lituania -la mayor operación logística coordinada en la historia del Mecanismo- para restaurar la capacidad crítica de la red eléctrica de Ucrania.

«La UE no permitirá que Rusia congele a Ucrania para someterla y seguirá ayudando a los ucranianos a superar este invierno», aseguró la Comisión.

Bruselas ha destinado más de 1.200 millones de euros a ayuda humanitaria para proteger a la población civil y ha entregado más de 160.000 toneladas de ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE desde que comenzó la invasión rusa, lo cual incluye combustibles sólidos, aparatos de calefacción, generadores y puntos de calefacción de emergencia.

Además de la ayuda humanitaria, se han proporcionado al menos 3.000 millones de euros a Ucrania para la seguridad energética.

La Comisión había movilizado, antes de comenzar el invierno, 927 millones de euros para la compra de gas de emergencia en Ucrania, mientras que la capacidad de exportación de electricidad de la UE se encuentra en su nivel máximo, subrayó. EFE

rja/lpc/jgb