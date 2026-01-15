La UE enviará misión de observación a comicios legislativos y presidenciales de Colombia

2 minutos

Bruselas, 15 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) informó este jueves de que enviará una misión de observación a las elecciones legislativas y presidenciales que organizará Colombia en 2026, que encabezará el eurodiputado español del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons.

“Es para mí un gran honor que se me haya pedido dirigir la misión de observación electoral de la UE en Colombia y espero poder contribuir a asegurar las garantías electorales en un país con una larga tradición de celebrar elecciones transparentes y creíbles”, indicó Pons en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Agregó que estos comicios se celebrarán «en un momento histórico importante” y que suponen «una oportunidad para que todas las partes interesadas trabajen por la consolidación de las credenciales democráticas del país”.

Esta misión proporcionará una evaluación exhaustiva, independiente e imparcial del proceso electoral basada en las normas internacionales y regionales para elecciones democráticas, explicó el SEAE.

La misión estará compuesta por diferentes grupos de observadores. El equipo central estará formado por diez expertos electorales, cuya llegada a Colombia está prevista para el 26 de enero de 2026.

A continuación, 38 observadores a largo plazo se unirán a la misión en la segunda semana de febrero y se desplegarán por todo el país. Por último, al menos otros 46 observadores a corto plazo reforzarán la misión cada día de las elecciones.

La misión de la UE permanecerá en el país hasta la finalización del proceso electoral.

De acuerdo con la metodología de la UE en materia de observación electoral, la misión emitirá una declaración preliminar y celebrará una rueda de prensa poco después de cada elección.

Una vez finalizado todo el proceso electoral, se presentará y compartirá con las partes interesadas un informe final que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales, indicó el servicio diplomático comunitario.

Colombia celebrará el próximo 8 de marzo elecciones legislativas, que serán seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales y, si es necesaria una segunda, tendrá lugar el 21 de junio. EFE

rja/ahg/lab