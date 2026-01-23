La UE espera concluir el acuerdo comercial con la India la semana próxima

Bruselas, 23 ene (EFE).- La Unión Europea espera concluir el martes próximo las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la India, casi veinte años después de que se iniciasen las conversaciones, en su intento por profundizar las relaciones con nuevos socios ante la conflictividad de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán este próximo domingo a Nueva Delhi, donde el lunes acudirán como «invitados de honor» a las celebraciones de 77º desfile del Día de la República junto al primer ministro indio, Narendra Modi, y el martes celebrarán la decimosexta cumbre bilateral, en la que se confía poder cerrar el acuerdo.

El encuentro «llega innegablemente en un momento muy importante en el que los desafíos geopolíticos son realmente palpables y apremiantes», dijeron fuentes europeas, un día después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrasen una cumbre extraordinaria para consensuar la respuesta a la crisis sin precedentes con Estados Unidos por la isla de Groenlandia.

La UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial más grande de la UE y representó solo el 2,4 % de su comercio total de bienes en todo el mundo, muy por detrás del 17,3 % que representa el comercio con Estados Unidos y del 14,6 % que supone China, frente a la que el bloque comunitario también quiere reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

Unas cifras que muestran «el potencial sin explotar que podría desbloquearse a través de este acuerdo», apuntaron las citadas fuentes, que evitaron comentar cuáles son los puntos más conflictivos que aún quedan por negociar y si entre ellos están los intercambios agrícolas.

La culminación de las negociaciones llegaría tan solo diez días después de que Von der Leyen y Costa firmasen en Paraguay el acuerdo de la UE con Mercosur, aunque su aplicación provisional se ha paralizado esta semana, después de que el Parlamento Europeo decidiese preguntar a la justicia europa sobre su legalidad.

Al margen del tratado de libre comercio – cuyas negociaciones empezaron en 2007, se paralizaron en 2013 y se volvieron a retomar en 2021 -, la UE y la India quieren impulsar la inversión y la cooperación en sectores como el digital, el hidrógeno, la energía solar, la maquinara y la fabricación avanzada.

También quieren cerrar un acuerdo de cooperación de movilidad laboral, científica y estudiantil.

Seguridad y Defensa

Aunque junto al ámbito comercial, el segundo gran acuerdo que cerrarán Bruselas y Nueva Delhi será en materia de seguridad y defensa, donde ambos reconocen que «en el actual panorama global» se requiere «una cooperación más estrecha entre las democracias más grandes del mundo».

La UE y la India extenderán su colaboración para salvaguardar la seguridad marítima, las amenazas híbridas o la lucha contra el terrorismo.

Y en este contexto, Costa y Von der Leyen pedirán a Modi que utilice la «influencia» que la India tiene sobre Rusia dada su «histórica relación» para poner fin a la guerra de Ucrania. EFE

