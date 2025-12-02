La UE está al menos a 50 años de conseguir la igualdad de género, según el EIGE

Berlín, 2 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) está al menos a 50 años de conseguir la igualdad de género total, a pesar del progreso llevado a cabo en los países miembros en los últimos años, según el informe anual del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en inglés) publicado este martes.

En 2025, el Índice de Igualdad de Género de la UE se sitúa en 63,4 puntos sobre 100, lo que supone un incremento de 10,5 puntos desde 2010 y de 7,4 puntos desde 2015.

Ello implica un crecimiento de tan solo 0,7 puntos cada año y que, al ritmo actual, la UE tardará medio siglo en alcanzar la igualdad plena, destaca EIGE, con sede en Vilna.

Este año, Suecia, Francia, Dinamarca y España encabezan la lista, por encima de la media de la UE.

Según el informe, los países que más han avanzado en materia de igualdad de género desde 2020 son Malta, Irlanda y Lituania, mientras que Letonia, Croacia y Hungría han subido menos de un punto.

Por su parte, Bulgaria es el único Estado miembro cuya puntuación ha disminuido, en 0,7 puntos.

Desde 2015 destaca el crecimiento de Irlanda, España y Malta, con un aumento de la puntuación de alrededor de 13 puntos, seguidos de Luxemburgo y Bélgica, con un incremento de en torno a 10 puntos.

En contraste, Bulgaria, Eslovenia y Hungría han registrado los menores cambios, con aumentos en sus calificaciones de alrededor de 2 puntos.

Para elaborar su informe, el EIGE analiza seis ámbitos sociales: poder, salud, trabajo, dinero, conocimiento y uso del tiempo, aunque también tiene en cuenta la violencia contra las mujeres y las desigualdades que experimentan.

15 meses y medio de trabajo para ganar lo mismo

Respecto al ámbito del poder adquisitivo, los datos señalas que las mujeres en la UE deben trabajar 15 meses y medio para cobrar lo mismo que un hombre al año, o lo que es igual, las mujeres cobran al año un 77 % del salario de un hombre.

La directora de EIGE, Carlien Scheele, señaló en un comunicado que, de esta forma, las mujeres están trabajando «el equivalente a un trimestre completo de forma gratuita».

Estos meses, categorizados como «trimestre fantasma», se consideran como tiempo «perdido» que no se dedica a la familia, al estudio, a la formación o al descanso, e impacta en las pensiones y los ingresos a lo largo de la vida.

Por otro lado, las mujeres en pareja ganan un 30 % menos que sus compañeros, y llegan a cobrar un 50 % menos si se trata de mujeres jóvenes, migrantes y con bajo nivel educativo.

El empleo y la educación femenina crece

Según el informe, el empleo femenino está creciendo, pero pocas mujeres alcanzan puestos directivos, y las perspectivas profesionales se ven limitadas por la maternidad, en contraste con los hombres, cuyas carreras se ven impulsadas.

«Europa ha avanzado, pero demasiado despacio. El índice muestra que más mujeres están trabajando, pero no lo suficiente en los empleos bien remunerados ni en las mesas de decisión donde se adoptan los presupuestos», afirmó Scheele.

Respecto al apartado del poder, el índice observa un progreso desde 2020, pero sigue siendo el ámbito con la puntuación más baja (40,5) debido a las desigualdades persistentes.

Por otro lado, las mujeres jóvenes superan a los hombres en la educación superior, pero se les orienta hacia profesiones tradicionalmente ‘feminizadas’ en campos como la educación, la salud o el trabajo social, lo que limita sus oportunidades respecto al liderazgo y el salario.

El ámbito de la salud es el que tiene la puntuación más elevada (86,2), en comparación con los hábitos saludables de los hombres, que incluyen el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Sin embargo, el progreso se ha estancado y persisten las desigualdades, especialmente en el caso de las mujeres con bajo nivel educativo.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, los datos apuntan a que un alarmante 31 % de estas sufren violencia física y/o sexual en su vida adulta, con una mayor exposición entre las mujeres menores de 45 años. EFE

