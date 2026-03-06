La UE está convencida que EE.UU. respetará el acuerdo comercial firmado en julio de 2025

2 minutos

Toronto (Canadá), 5 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) está convencida de que EE.UU. respetará el acuerdo comercial que firmó con Bruselas en julio de 2025, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que aumentará los aranceles a todos sus socios al 15 %, según afirmó este jueves el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.

«Por supuesto, creo que Estados Unidos respetará el acuerdo porque esa fue la garantía que recibí de mis socios estadounidenses», afirmó Šefčovič a preguntas de EFE sobre las nuevas tarifas que podrían entrar en vigor en los próximos días.

El pasado mes de febrero, Trump anunció que aumentaría los aranceles al 15 % después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. decidiese anular los gravámenes globales del 10 % que el Gobierno estadounidense había implementado usando poderes especiales de emergencia.

Šefčovič dijo que el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, así lo ha afirmado de forma pública.

«Estamos trabajando sobre la base de que este acuerdo que concluimos en julio del año pasado tiene que ser respetado por ambas partes. Un acuerdo es un acuerdo y ambos debemos respetarlo», añadió el comisario europeo durante un evento en Toronto con el ministro de Comercio Internacional canadiense, Maninder Sidhu.

Por su parte, Sidhu afirmó que Canadá está en conversaciones con EE.UU. para la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC.

«El ministro (Dominic) LeBlanc estará allí dentro de un par de días para continuar la conversación sobre el T-MEC y sobre qué más podemos hacer juntos», reveló.

Sidhu también indicó que Canadá está ampliando sus relaciones comerciales para reducir su dependencia de EE.UU. ante las nuevas políticas de Washington.

El ministro canadiense puso como ejemplo la ampliación del acuerdo comercial de libre comercio con la UE, conocido como CETA, que firmó este jueves con Šefčovič, o la decisión de Canadá y la India de iniciar negociaciones para la firma de un nuevo tratado comercial. EFE

jcr/rrt

(foto) (video)