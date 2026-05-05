La UE está dispuesta a profundizar su asociación con Azerbaiyán, dice Kallas

1 minuto

Bakú, 5 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la comisión Europea, Kaja Kallas, afirmó este martes que los Veintisiete están dispuestos a apoyar el proceso de paz en la región y a profundizar su asociación con Azerbaiyán, donde aterrizó hoy.

La UE y Azerbaiyán «tienen claras oportunidades para profundizar la cooperación», especialmente en los ámbitos del comercio, el transporte y la economía digital, señaló Kallas en un comunicado.

Además, declaró que el fortalecimiento de los lazos entre la Unión Europea, el Cáucaso Sur y Asia Central responde a los intereses estratégicos comunes de ambas partes, y que Bruselas está abierta a debatir una asociación más estructurada con Bakú.

Kallas también subrayó que «un diálogo abierto y franco sobre derechos humanos» sigue siendo parte integral de las relaciones UE-Azerbaiyán.

En relación con el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia, calificó los avances logrados como una «oportunidad histórica» ​​e instó a mantener el impulso actual.

Kallas tiene previsto reunirse esta tarde con el ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayrámov.

La víspera, la vecina Armenia acogió la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), donde se reunieron casi medio centenar de líderes de países del continente, incluida Kallas.EFE

fg-mos/jgb