La UE está lejos de sus metas de suministro de materias primas, avisan auditores europeos

Bruselas, 2 feb (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advirtió de que el bloque comunitario está lejos de alcanzar los objetivos de producción local y diversificación de su suministro de materias primas que se fijó para 2030 con el fin de atajar una dependencia de terceros particularmente «peligrosa» en el actual contexto de tensiones comerciales y geopolíticas.

«El objetivo de garantizar el suministro de aquí a 2030 se antoja inalcanzable», señalan los auditores europeos, que este lunes publicaron un informe especial en el que analizan si la legislación adoptada por la UE para ganar autonomía en este terreno ha surtido efecto.

La Ley de Materias Primas Críticas, aprobada en 2024, estableció como objetivos para el final de la década extraer localmente un 10 % de su consumo anual, procesar un 40 % y reciclar un 25 % del mismo, así como diversificar sus suministros para no depender de ningún país tercero en más de un 65 %.

Buscaban así paliar sus dependencias para obtener materias que son fundamentales para producir casi cualquier tecnología, desde teléfonos móviles hasta equipamiento de defensa pasando por paneles solares, ya que en muchos casos estas rozan el 100 %, como ocurre con las tierras raras, el litio, el boro, magnesio, grafito o manganeso, entre otros.

«Esto nos hace vulnerables y desacredita nuestro objetivo de ser una potencia geopolítica fuerte e independiente, especialmente si cualquiera de nuestros socios comerciales decide usar como arma la dependencia que tenemos», explicó en rueda de prensa Keit Pentus-Rosimannus, miembro del tribunal responsable de la auditoría.

El informe, que se centra en las materias necesarias para las energías renovables pero cuyos resultados son extrapolables a la situación general, concluye que los esfuerzos de la UE por diversificar sus importaciones aún no han producido resultados tangibles, que los obstáculos administrativos y financieros frenan la producción local, y que es improbable que los proyectos considerados estratégicos garanticen el suministro para 2030.

La capacidad media de la UE se situó en el 8 % en el caso de la extracción, en el 24 % en el procesado y en el 12 % en el reciclado entre 2016 y 2020, según datos de los auditores.

Frenos externos e internos

Pese a que la UE ha firmado catorce asociaciones estratégicas con terceros países para obtener materias primas en el último lustro, entre 2020 y 2024 las importaciones desde esos países se redujeron para la mitad de ellas, en algunos casos por razones totalmente ajenas a la política comunitaria, como la guerra en Ucrania o las restricciones a ciertas exportaciones de China o Indonesia.

«Aun cuando la UE lo haga todo bien, las perturbaciones comerciales y crisis geopolíticas pueden dificultar el acceso a materias primas», dijo la auditora.

En cuanto a la capacidad de producción local, los auditores subrayan que las dificultades para conseguir financiación, la duración de la concesión de permisos – que en la minería es de media 15 años – y el alto coste de la energía frenan los avances.

«El sector de la minería en la UE ha estado poco desarrollado durante décadas y carece de capacidad suficiente para explorar depósitos. Además, casi todo el procesado se hace fuera de la UE y para los pocos materiales en los que hay procesado en Europa, el número de instalaciones está bajando», resumió la responsable del informe.

Sin embargo, es en el reciclado dónde el Tribunal de Cuentas percibe un mayor potencial desaprovechado para recuperar, reutilizar o sustituir ciertas materias críticas por otras y ve las «grandes oportunidades» para reducir la dependencia.

El hecho de que no existan objetivos específicos para cada materia que incentiven el reciclado de todas, especialmente las más difíciles de recuperar, los altos costes de los procesos, la limitada disponibilidad de materiales, y las cuestiones técnicas o regulatorias frenan esta actividad, según los auditores, que hacen hincapié en la necesidad de impulsarla.

«Es lo que está más al alcance y dónde vemos que hay potencial que liberar», dijo Keit Pentus-Rosimannus.

Para ello instan a fijar objetivos específicos vinculantes para cada materia cuando sea posible y a mejorar la viabilidad comercial de estas operaciones, facilitando las importaciones y el movimiento dentro de la UE de residuos ricos en materias primas fundamentales.

El Tribunal de Cuentas reconoce que la Comisión Europea ya ha tomado medidas para atajar algunos de los problemas identificados dentro de su plan ResourceEU presentado el año pasado que, entre otras cosas, plantea compras y reservas conjunta de materias primas. EFE

