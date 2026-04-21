La UE establece nueva misión civil en Armenia para fortalecer la resiliencia del país

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El Consejo de la Unión Europea estableció este martes una Misión de Asociación de la UE en Armenia, la segunda en el país, con el objetivo de reforzar la resiliencia democrática así como sus capacidades para gestionar crisis antes de las elecciones generales, programadas para el próximo 7 de junio.

Esta misión civil apoyará a Armenia «frente a amenazas multifacéticas como la manipulación e injerencia de información extranjera, los ciberataques y los flujos financieros ilícitos», explicó el Consejo en un comunicado.

También ofrecerá al país asesoramiento estratégico y capacitación en diversos ministerios e instituciones nacionales para el desarrollo de políticas «que aborden amenazas que enfrentan a la sociedad y a las instituciones» con «un enfoque integral y trasversal del gobierno».

Asimismo, proporcionará asesoramiento operativo y contará con una célula de proyecto responsable de identificar e implementar acciones concretas en las áreas cubiertas por el mandato de la misión, en coordinación con socios afines.

«Cuando los armenios acudan a las urnas en junio, solo ellos deben decidir el futuro de su país. La UE contribuye a proteger la resiliencia de Armenia», dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

La misión tendrá un mandato inicial de dos años y su sede operativa estará en Armenia, con el director general de la sede de operaciones civiles del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefano Tomat, como comandante de la operación.

Tomat ejercerá el mando y control de la misión a nivel estratégico, bajo el control político y la dirección estratégica del Comité Político y de Seguridad del Consejo, y la autoridad general de la alta representante.

Los próximos días 4 y 5 de mayo tendrá lugar la primera cumbre UE-Armenia en el país del Cáucaso meridional, que contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

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