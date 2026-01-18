La UE estudia imponer aranceles de 93.000 millones de euros a EEUU, dice ‘Financial Times’

Londres, 18 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) estudia imponer aranceles a Estados Unidos de 93.000 millones de euros o restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario en respuesta a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los aliados de la OTAN que han enviado tropas a Groenlandia, publicó este domingo el diario ‘Financial Times’ (FT).

Esta lista arancelaria, menciona el citado medio, se preparó el año pasado y se suspendió hasta el 6 de febrero para evitar una guerra comercial a gran escala, pero ha sido debatida hoy en Bruselas por los 27 embajadores de la UE, junto con el llamado instrumento anticoerción (ICA) que puede limitar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado interno.

Trump amenazó con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionarse la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó el sábado que planeaba aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington.

Un diplomático informado sobre la reunión citado por el FT afirmó que Trump estaba utilizando métodos «puramente mafiosos» y advirtió de que en la UE existen «claros instrumentos de represalia» si la amenaza de Washington continúa.

«Al mismo tiempo queremos hacer un llamamiento público a la calma y darle (a Trump) la oportunidad de bajarse del burro», dijo esta fuente diplomática. «Es la táctica del palo y la zanahoria –un sistema que te recompensa por algunas acciones y te amenaza con castigos por otras-«, continuó.

Francia ha pedido a la UE activar por primera vez el ICA, adoptado en 2023, y tanto París como Berlín estarían coordinando una respuesta conjunta, pues, sus ministros de Finanzas se reunirán en Berlín el lunes antes de viajar a Bruselas con sus homólogos europeos, de acuerdo con una fuente ministerial francesa citada por el FT.

La UE puede estar elaborando contrarreloj estas medidas de represalia para tener capacidad de influencia en «reuniones cruciales» con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde se espera que el presidente estadounidense acuda el miércoles y el jueves, y mantenga conversaciones privadas con líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. EFE

