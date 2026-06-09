La UE evalúa por primera vez un fármaco de forma conjunta, para tumores infantiles

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Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea publicó este martes el primer informe de evaluación clínica conjunta de la UE, con el que los Veintisiete buscan evitar que cada país evalúe por separado la eficacia y seguridad de los nuevos medicamentos, sobre un fármaco para el tipo de tumor cerebral más frecuente en niños.

El informe, avalado por todos los Estados miembros, evalúa la eficacia relativa y la seguridad del fármaco Ojemda (tovorafenib), un medicamento huérfano para tratar el glioma de bajo grado pediátrico, el tipo de tumor cerebral más frecuente en niños.

La Comisión concedió la autorización de comercialización condicional para este producto, desarrollado por Ipsen Pharma, el pasado 20 de abril, a raíz de la evaluación científica de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El nuevo marco, que entró en aplicación en enero de 2025 en virtud del Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés), permite a los países de la UE compartir la evaluación clínica de nuevos medicamentos, aunque las decisiones sobre precio y reembolso siguen siendo competencia de cada Estado miembro.

«Este primer informe marca un punto de inflexión para los pacientes, los sistemas sanitarios y la innovación en Europa», valoró el comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, quien instó a los Estados miembros a aplicar las evaluaciones «sin requisitos adicionales, para que la innovación llegue antes a los pacientes».

En el último año, se han iniciado 18 evaluaciones clínicas conjuntas de nuevos medicamentos oncológicos y terapias avanzadas, cuyos informes se publicarán en los próximos meses, según la Comisión. EFE

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