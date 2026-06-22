La UE evita comprometerse con un calendario de adhesión para Moldavia

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Bruselas, 22 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) y Moldavia celebraron este lunes en Bruselas su segunda cumbre, en la que reafirmaron su compromiso con la adhesión del país aunque sin fijar fecha para abrir el resto de bloques temáticos de negociación, después de que los Veintisiete enfriaran la semana pasada las expectativas de una apertura rápida.

«Estamos preparados para abrir de inmediato todos los clústeres restantes, y tanto la Comisión como el Consejo confirman que estamos preparados», afirmó la presidenta moldava, Maia Sandu, quien advirtió de que «ventanas como esta se abren y se cierran» y que Moldavia y la UE están en «una carrera contra el tiempo» que pretenden ganar.

La petición llega después de que los Veintisiete enfriaran la semana pasada, en una cumbre de líderes de Estado y de Gobierno, la posibilidad de abrir con rapidez el resto de bloques de negociación de adhesión a la UE para Ucrania, que comparte calendario de adhesión con Moldavia.

El nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó entonces «reservas» sobre acelerar ese proceso, pese al optimismo inicial que permitió la apertura del primer clúster el pasado lunes tras más de un año de bloqueo por el veto húngaro a Ucrania, levantado tras la salida del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán en abril.

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión, Ursula von der Leyen, evitaron comprometerse hoy con una fecha concreta y se limitaron a reclamar «trabajar más y más rápido» para abrir los demás clústeres, sin precisar cuándo.

Von der Leyen sí confirmó que el Ejecutivo comunitario «ya ha recomendado al Consejo abrir todos los clústeres», aunque remarcó que la decisión final corresponde a los Estados miembros.

«Moldavia ha completado el 93% de las reformas previstas. Eso es extraordinario», afirmó Von der Leyen, quien cifró en 504 millones de euros los fondos ya desbloqueados y en 523 millones los que podrían liberarse si Chisináu cumple el resto de reformas antes de fin de año.

La UE también anunció un nuevo paquete de apoyo a la seguridad de Moldavia de 120 millones de euros para 2026 a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz -el instrumento comunitario de financiación militar y de seguridad para terceros países-, que se suma a los casi 200 millones ya recibidos por el país, el segundo mayor receptor bilateral de ese instrumento después de Ucrania.

Las partes firmaron una carta de intenciones sobre el sector automotor, un acuerdo para crear un clúster de tecnología médica y un marco de cooperación científica con el Centro Común de Investigación del Ejecutivo comunitario.

Por último, Bruselas destinará once millones de euros a reforzar la resiliencia moldava frente a amenazas híbridas rusas y 17 millones para infraestructura fronteriza.

Transnistria y energía, puntos clave

En su intervención, Von der Leyen destacó el «notable y costoso» avance de Moldavia para reducir su dependencia del gas y la electricidad rusos, y afirmó que la futura línea de alta tensión Vulcănești-Chișinău «acelerará» la integración del país en la red eléctrica europea.

Sandu, por su parte, subrayó que Moldavia dependía hace cuatro años por completo de Rusia como único proveedor energético y que hoy está «libre de esa dependencia», tras elevar el peso de las renovables del 3 % al 25 % de su mix eléctrico.

Sobre Transnistria, la región separatista prorrusa en el este de Moldavia, los firmantes reiteraron su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Moldavia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y se comprometieron a respaldar una reintegración del país que sea «pacífica y duradera», según el texto. EFE

ymo/drs/psh

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