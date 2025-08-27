The Swiss voice in the world since 1935

La UE examina con el Consejo Presidencial de Libia cómo impulsar la hoja de ruta de la ONU

Argel, 27 ago (EFE).- El embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando, examinó este miércoles la última hoja de ruta política propuesta por la ONU y llamó a un compromiso a las partes libias, tanto del este como del oeste, para iniciar la comunicación con la representante de misión de Naciones Unidas (UNSMIL).

Junto al vicepresidente del Consejo Presidencial libio, Abdullah Al Lafi, el embajador de la Unión Europea (UE) abordó «las mejores vías» para apoyar el plan que presentó la representante especial de la ONU, Hanna Tetteh, ante el Consejo de Seguridad el pasado jueves.

Tetteh planteó crear, en un plazo de entre 12 y 18 meses, «un marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y lanzar un diálogo nacional» entre libios.

El proyecto político de la ONU fue aplaudido por las instituciones en el este y el oeste del país dividido, pero cuestionado por una parte de la sociedad.

En ese sentido, Orlando pidió evitar «las iniciativas unilaterales» que perjudiquen la unidad de Libia, país en fase de transición desde 2011.

El diplomático europeo, quien reiteró «el compromiso íntegro» de la Unión Europea por impulsar el proceso democrático en el país norteafricano, garantizó su disposición a comunicarse con los responsables libios con el objetivo de «unificar las instituciones civiles y militares».

Orlando y Al Lafi acordaron continuar el diálogo y el debate durante los próximos meses, que «serán importantes».

Después de la presentación de la hoja de ruta de la ONU para Libia, el país magrebí vive esta semana un activo movimiento diplomático entre los responsables libios y representantes de partes extranjeras como Estados Unidos, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, tanto en el este como en el oeste de Libia.

Con el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia quedó fragmentada y desde 2014 está dividida en dos áreas -el este, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli – sin que haya conseguido hasta la fecha celebrar presidenciales y unificar el Estado. EFE

