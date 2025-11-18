La UE examina una iniciativa ciudadana para prohibir las terapias de conversión en UE

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Comisión Europea tiene previsto examinar una iniciativa ciudadana europea que ha obtenido más de 1,8 millones de firmas en once Estados miembros para prohibir las terapias de conversión dirigidas a ciudadanos LGBTQ+ en la UE, informó este martes esa institución.

Los organizadores de la iniciativa instan a Bruselas a proponer una prohibición legal vinculante de esas prácticas, que definen como «intervenciones dirigidas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas LGBTQ+».

El Ejecutivo comunitario tiene ahora hasta el 18 de mayo de 2026 para presentar su respuesta oficial explicando qué medidas prevé adoptar o, en el caso de optar por no seguir adelante con la solicitud, justificar por qué la ha descartado.

En las próximas semanas, la Comisión se reunirá con los organizadores para analizar la iniciativa en detalle. Posteriormente, el Parlamento Europeo organizará una audiencia pública.

Se trata de la decimotercera iniciativa válida que examinará la Comisión Europea, indicó la institución en un comunicado.

Cuando la Comisión recibe una iniciativa válida con al menos un millón de declaraciones de apoyo certificadas, está obligada a iniciar un proceso de examen y emitir una respuesta en un plazo de seis meses, según el Reglamento de la Iniciativa Ciudadana Europea.

La Iniciativa Ciudadana Europea fue establecida por el Tratado de Lisboa y diseñada para dar a los ciudadanos la oportunidad de influir en los programas de trabajo de la Comisión. EFE

