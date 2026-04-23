La UE exhorta a Perú a respetar el marco jurídico electoral ante las presiones políticas

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Lima, 23 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Perú pidió este jueves garantizar la independencia de los órganos electorales, respetar el marco jurídico de los comicios presidenciales frente a posibles presiones partidarias y evitar también el lenguaje agresivo y violento en el discurso político.

«La MOE UE subraya la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener y garantizar la independencia de los órganos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias», indicó el grupo de observación en un comunicado tras las primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado día 12.

Además, señaló que tras la renuncia el martes del organizador de las elecciones, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se deben adoptar medidas que prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. EFE

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