La UE expresa ante el Ejecutivo de Trípoli su «preocupación» por la crisis migratoria

2 minutos

Argel, 28 ago (EFE).- El embajador de la Unión Europea (UE) en Libia, Nicola Orlando, expresó este jueves al ministro de Estado del Gobierno de Trípoli, Walid al Lafi, la «seria preocupación» del bloque comunitario por la crisis migratoria en el país magrebí y los «incidentes» que sufren los migrantes en las rutas del Mediterráneo central, informó el diplomático en X.

Ante esta situación, Orlando y al Lafi revisaron, durante una reunión en Trípoli, «los desafíos» para reforzar los «esfuerzos conjuntos» entre Libia y la UE de cara a una «gestión migratoria basada en los derechos» y «tomar todas las medidas necesarias» para garantizar su «pleno cumplimiento».

El diplomático lanzó la voz de alarma un día después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicara, en su último informe, que desde principios de este año hasta el 23 de agosto, 427 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 319 desaparecieron en el mismo trayecto.

Asimismo, los últimos datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), indican que entre los 40.127 migrantes que llegaron a costas italianas, procedentes de África, desde el 1 de enero hasta el 24 de agosto de 2025, 35.483 salieron de Libia, principal punto de partida desde el norte de África hacia Italia.

Por otra parte, Orlando y al Lafi conversaron sobre la hoja de ruta que presentó la representante especial de la ONU en Libia, Hanna Tetteh, ante el Consejo de Seguridad la semana pasada, que prevé crear, en un plazo de entre 12 y 18 meses, «un marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y lanzar un diálogo nacional» en el país dividido desde 2014.

En este sentido, el diplomático reiteró «el firme llamamiento de la Unión Europea para mantener la paz y la estabilidad» y «resolver las disputas mediante el diálogo y el consenso, con el apoyo de la UNSMIL». EFE

